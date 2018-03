Beïnvloedde een Turkse man de stem van een echtpaar?

Toen cabaretier Johan Goossens op een stembureau in Bos en Lommer zijn democratische plicht wilde vervullen, stuitte hij op een merkwaardige situatie. In het stemlokaal was volgens hem een waarnemer aanwezig die een echtpaar in het Turks aansprak. Nadat hij iets op een poster aanwees, liep hij met man en de vrouw het stemhokje in. Hierbij zou niet door de andere waarnemers zijn ingegrepen. Dit verklaarde Goossens via Twitter. Deze tweet ging al snel viraal.

De gemeente Amsterdam is naar aanleiding van de tweet een onderzoek gestart naar de vermeende inmenging. Volgens hen was het allemaal een misverstand. Het echtpaar zou per abuis samen het stemhokje ingegaan zijn en de man zou hen daarna hebben uitgelegd dat dit niet de bedoeling was.

Twee verhalen

De verklaringen van de cabaretier en de Gemeente Amsterdam lopen nogal uiteen. Was dit een overtreding van de kieswet of was hier gewoon sprake een hulpvaardige waarnemer die toevallig Turks sprak op het stembureau in Amsterdam West? De gemeente Amsterdam lijkt in elk geval voor het laatste te gaan. Zij hebben de zaak onderzocht en kwamen tot de conclusie dat deze situatie wel degelijk door de beugel kon.

Een groep internetgebruikers vraagtekens bij de verklaring van de gemeente. Vooral het moment waarop de waarnemer met het echtpaar het hokje in ging lijkt onderdeel te zijn van discussie. Goossens beweerde dat dit gebeurde terwijl ze hun stem uitbrachten. De gemeente beweert echter op haar dat het echtpaar in eerste instantie samen het hokje in gingen en dat de waarnemer ze daarna heeft uitgelegd dat dit niet kon. Hierna zouden ze alsnog individueel hun stem hebben uitgebracht.

De Kiesraad is zeer duidelijk over wat er wel en wat er niet in een stemhokje en op een stembureau mag gebeuren. Er mogen zich geen campagnematerialen in de nabijheid van het stembureau en het is niet toegestaan om met meer dan een persoon een stemhokje binnen te gaan. Leden van het stembureau dienen zich niet te bemoeien met het uitbrengen van een stem. Zij mogen alleen uitleg geven over de procedure en absoluut geen advies geven over het uitbrengen van een stem.

