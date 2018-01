Postcodekanjer valt in geboortedorp Doutzen Kroes

De jaarwisseling is op alle fronten beter verlopen dan vorig jaar. Volgens de politie waren er door de wind en regen minder mensen op straat en mede daardoor waren minder incidenten, was er minder geweld tegen hulpverleners en er vielen minder gewonden.

In de eerste nacht van 2017 moesten politie, brandweerlieden en ambulancepersoneel het in diverse delen van het land veel vaker ontgelden. Afgelopen nacht ging het nog wel mis in in Amsterdam en Den Haag, waar agenten met vuurwerk werden bekogeld. Maar hulpverleners werden tijdens deze jaarwisseling minder vaak belaagd.