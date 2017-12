Trein richting Berlijn stopgezet wegens dreigbrief

De internationale trein van Amsterdam naar Berlijn is donderdag stilgezet bij Oldenzaal. De 85 passagiers moesten de trein uit en werden opgevangen in de omgeving. Volgens de politie was er een verdachte situatie.

Dreigbrief

Het gebied rond het station is afgezet. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er een dreigbrief is gevonden, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Agenten met speurhonden controleren de trein. Ook de Koninklijke Marechaussee is ingezet.

De politie wilde geen enkel risico nemen. Rond 14.15 kwam de melding dat de situatie veilig is.

