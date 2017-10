Overleden kind (12) in auto slachtoffer van misdrijf

Het kind dat zaterdagavond dood werd gevonden in een auto in Assen, is een 12-jarig meisje uit de gemeente Hoogeveen. De politie gaat er vanuit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

De 46-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Hij meldde zichzelf bij de politie en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. Wat de relatie van de man met het slachtoffer is, kan de politie nog niet zeggen. RTV Drenthe meldt dat de bestuurder van de auto mogelijk de stiefvader van het meisje is. De man zou een zedenverleden hebben.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.