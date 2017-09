Dit moet je weten op vrijdagochtend 8 september

Wat moet je weten op vrijdagochtend 8 september? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Eerste testvliegtuigje op Sint-Maarten

Het eerste testvliegtuigje is op het door orkaan Irma geteisterde Sint-Maarten geland. Een testvliegtuig van de kustwacht van Curaçao kon landen op de zwaar gehavende luchthaven van het Caribische eiland. Daardoor is het duidelijk dat het vliegveld bruikbaar is en zullen er vrijdag meer vliegtuigen volgen, verzekert marinecommandant Peter Jan de Vin tegenover de NOS.

Eerste hulpgoederen succesvol afgeleverd

Ook de eerste lading hulpgoederen is succesvol afgeleverd. Het schip Zr. Ms. Pelikaan vaart nu weer terug naar Curaçao om een nieuwe lading op te halen. Daarnaast willen de mariniers van het schip de volgende orkaan José ontlopen, die rond zaterdagmiddag langs Sint-Maarten zou moeten komen.

Mexico zet ambassadeur Noord-Korea uit

Mexico heeft de ambassadeur van Noord-Korea uitgezet. Dat doet het Noord-Amerikaanse land uit protest tegen de nucleaire proeven die Noord-Korea de afgelopen tijd doet. Volgens Mexico schendt de totalitaire staat het internationale recht met het testen van een waterstofbom. Ambassadeur Kim Hyong-gil heeft 72 uur gekregen om Mexico te verlaten

Noord-Korea testte afgelopen zondag naar eigen zeggen een waterstofbom, die op een langeafstandsraket geplaatst kan worden. Daarmee zouden Kim Jong-Un en de zijnen zelfs de Verenigde Staten kunnen raken. De kernproef, Noord-Korea's zwaarste tot nog toe, was in strijd met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Bij de US Open hebben de Amerikanen Madison Keys en Sloane Stephens voor een behoorlijke verrassing gezorgd. De twee Amerikaanse tennissters wisten allebei voor het eerst een finale van een grandslamtoernooi te halen. In de halve finale rekende de 22-jarige Keys zonder veel moeite af met haar landgenote Coco Vandeweghe: 6-1, 6-2.

Stephens had het in de andere halve finale duidelijk moeilijker tegen Venus Williams. De partij bleef lang spannend, maar ging uiteindelijk met 6-1, 0-6, 7-5 naar Stephens.

Wat er verder in het nieuws is

Nog 700 mensen nodig voor record EHBO-les

Om het wereldrecord EHBO te kunnen verbreken, zoekt het Nederlandse Rode Kruis nog 673 deelnemers. Het huidige record staat op 1795 mensen. Zaterdag wil de hulporganisatie op de Dam dat record verbreken door in Amsterdam in totaal 2500 mensen eerste hulp laten verlenen.

Het Rode Kruis doet de recordpoging naar aanleiding van een onderzoek. Daaruit bleek dat de hulpvaardigheid ten opzichte van 2010 licht afgenomen is. „Het baart ons grote zorgen dat mensen minder bereid zijn om EHBO toe te passen. Zaterdag vragen we aandacht hiervoor en vertellen we tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen wat ze moeten doen bij een aantal veel voorkomende ongevallen", aldus Eline Nijhof van het Rode Kruis.

Hof fluit Donald Trump terug om inreisverbod

Het hof van beroep in de Verenigde Staten heeft Donald Trump deels teruggefloten om zijn omstreden inreisverbod voor mensen uit zes overwegend islamitische landen. Volgens het hof moeten er meer uitzonderingen toegevoegd worden voordat de regel kan ingaan.

Eind juni oordeelde het hooggerechtshof dat voor mensen die ouders, broers, zussen of kinderen in de VS hebben, een uitzondering moest worden gemaakt. Daar moet volgens het hof van beroep ook gelden voor grootouders, ooms, tantes en neven of nichten.

'Gegevens meer dan 100 miljoen Amerikanen gestolen'

Kredietbureau Equifax is getroffen door een cyberaanval. Daardoor hebben hackers toegang gekregen tot creditcardgegevens, huisadressen, geboortedata en andere informatie van mogelijk 143 miljoen Amerikanen. Het bedrijf ontdekte het lek eind juli bij een intern onderzoek, maar bracht het nieuws pas donderdag naar buiten.

De hackers konden ook persoonlijke gegevens van klanten uit Canada en Groot-Brittannië van Equifax inzien. Daarbij gaat het om veel minder mensen.

Hotels voller ondanks verhuursites

Men dacht lang dat hotels door verhuursites als Airbnb flink minder zouden gaan verdienen. Dat blijkt echter niet waar. Sterker nog: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal hotelovernachtingen opnieuw toegenomen. Het aantal overnachtingen in ‘gewone’ hotels lag de eerste helft van 2017 negen procent hoger dan een jaar eerder.

Vooral Amsterdam is een populaire stad. Met bijna 7,6 miljoen hotelovernachtingen in het eerste halfjaar is de hoofdstad duidelijk de populairste stad van Nederland. Rotterdam en Den Haag nemen plek twee en drie in.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Bezoek Zuid-Afrikaanse oppositieleider aan Nederland

De Zuid-Afrikaanse oppositieleider Mmusi Maimane brengt vandaag een bezoek aan Nederland. De leider van oppositiepartij Democratie Alliance (DA) geeft een lezing over de toekomst van Zuid-Afrika.

Het weer

Vandaag is een bewolkte, natte dag met vaak regen. In het noorden en westen van het land wordt regen van minstens 20 tot wel 50 millimeter verwacht. In het zuiden verwacht men ongeveer 15 millimeter. Het wordt 17 graden.