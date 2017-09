Code Oranje? Dat maakt deze kiteboarders niets uit

Als er iets is waar kiteboarders enthousiast van worden, is het storm. Om die reden wordt woensdagmiddag het kiteboardevent Red Bull Megaloop Challenge georganiseerd. Zestien waaghalzen uit de hele wereld gaan op het strand van Zandvoort de strijd met elkaar aan. Maar wat bezielt hen om uitgerekend met Code Oranje en windsnelheden van zo'n 120 kilometer per uur, de wilde Noordzee op te gaan?

„Het is echt de kick”, zegt de Zuid-Afrikaan Ross-Dillon Elewiar (18). Hij komt net uit het water na zijn eerste ronde. „De wind was zo hard... Het is hier echt compleet anders dan in Zuid-Afrika”, lacht hij. Ross-Dillon is dinsdagmiddag aangekomen in Nederland en doet mee omdat hij zichzelf vandaag wil testen. „Ik ben de jongste deelnemer en ben benieuwd hoe goed ik ben in vergelijking met de rest van de internationale top.”

Vermoeiend

Aan de kant staan een paar honderd mensen. Ze zijn goed voorbereid op deze najaarsstorm: warm aangekleed en de meesten dragen een zonnebril tegen het zand. Jeffrey Wesseligh en Pim Strijker staan er ook. Ze hebben zich ziekgemeld, want dit spektakel wilden ze niet missen. „Dit is zo vet, joh. Ik voel de adrenaline gewoon”, zegt Pim, terwijl hij zich met moeite verstaanbaar probeert te maken. „En dit is echt vermoeiend voor de boarders”, vult Jeffrey aan. Hij is zelf ook kiteboarder, dus spreekt uit ervaring. „Het is zo zwaar om jezelf staande te houden en ook nog vette loops uit te voeren.”

Want dat is de bedoeling: wie de meest spectaculaire trucjes en hoogste sprongen aan de jury laat zien, wint. Het draait dan ook vooral om de hoogste ‘loop’. Uitvinder van de ‘Megaloop’ is Ruben Lenten, een Nederlandse kitelegende en initiatiefnemer van dit event. Ruben doet vandaag zelf niet mee, want hij is lang ziek geweest en nog herstellende.

Nederlanders

In een knockoutsysteem nemen de zestien boarders uit Zuid-Afrika, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland het tegen elkaar op. De helft van de kandidaten is Nederlander. „Dat komt niet alleen omdat het event in Nederland wordt gehouden, maar ook omdat Nederlanders heel goed zijn in deze sport. Ze hebben hier volop de mogelijktijd om te oefenen”, vertelt Hessel de Roos van Red Bull. Het is twee jaar geleden dat dit event voor het laatst werd gehouden, sindsdien was het wachten op harde wind. „Vorige keer was het een groot succes. We verwachten dit jaar nog meer bezoekers omdat de sport populairder is geworden. En helemaal nu er weer die sterke windkracht is, dat levert vet spektakel op."

Bekijk de video van het event hier: