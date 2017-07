Een jaar later: Pokémon Go naar Pokémon No?

Een stervende patiënt in leven zien te houden, dat is wat men bij Niantic - de ontwikkelaar van Pokémon Go - al een paar maanden wanhopig probeert te doen. Het is nog maar een jaar geleden dat iedereen in de ban was van het vangen van Pikachu's en Balbasaurs, maar inmiddels hoor je (zeker in Nederland) er niemand meer over. Of hoorde?

Er zijn inmiddels veel pogingen gedaan om de game weer interessanter te maken. Zo was er halverwege februari een grote update, waardoor spelers ook tachtig nieuwe Pokémon uit de zogenaamde Gen 2-generatie konden vangen. Een grote nieuwe golf aan fanatieke spelers bleef echter uit.

Wel een succes

Eerder deze maand - ongeveer toen de app een jaar oud was - werd er een nieuwe grote update doorgevoerd. De game maakte een grote ommezwaai wat betreft de opzet van de zogenaamde gyms. Om het spel interactiever te maken moet je je Pokémon motiveren door het te voeren. Hierdoor laat het spel je dus steeds terugkeren naar de gym. Ook vinden er sinds kort dagelijks 'raids' plaats in de gyms. Dit houdt in dat er met meerdere spelers gevochten kan worden tegen een extreem zeldzame (legendarische) en/of extreem sterke Pokémon en vervolgens konden deze gevangen worden.

Deze update blijkt nu al een stuk succesvoller. Zo is in de stad Groningen de jeugd (en ouder) weer veelvuldig op straat te vinden op zoek naar nieuwe aanwinsten voor in de Pokédex.

Mislukte feest

Maar Niantic kan zich uiteraard niet alleen tevreden stellen met de stad Groningen en dus probeert het in andere steden zogenaamde Pokémon Fests te organiseren. In Chicago vond de eerste plaats, maar daar ging het helemaal mis. Slecht bereik en serviceproblemen zorgden ervoor dat veel bezoekers het spel niet eens konden spelen.

Het feest in Chicago had de eerste in een reeks van vele verspreid over de hele wereld moeten worden, zo stond er voor 12 augustus een in Amstelveen gepland. Deze zijn nu allemaal uitgesteld tot ergens in de herfst, want de Niantic wil garanderen dat de applicatie goed werkt tijdens een Pokémon Fest.

Dat is voor de bezoekers van het evenement in Chicago een beetje een mosterd na de maaltijd. Zij kochten immers een kaartje en zijn woest op de organisatie. Een groep van ongeveer dertig bezoekers heeft inmiddels zelfs de gang naar de rechtbank gemaakt. Het gaat hierbij om bezoekers die van de andere kant van het land (of nog verder) naar de stad in Illinois waren gereisd voor het evenement. Niantic heeft namelijk de kosten van het kaartje (honderd euro) reeds vergoed, maar zij eisen meer vergoedingen.

Herstel

Deze rechtszaak ten spijt, lijkt Niantic van Pokémon Go in zes maanden tijd toch weer een patiënt te hebben gemaakt die weer zelfstandig kan ademen. En dat is behoorlijk knap voor een game die na zo'n populaire start zo diep wegviel.