Bewezen: je smartphone is slecht voor je nachtrust

Experts vermoedden het al jaren: het ‘nog even checken’ van je smartphone voordat je gaat slapen, zou slecht zijn voor je nachtrust. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat deze vermoedens op waarheid berusten. Wie vlak voor het slapen gaan gebruikmaakt van een telefoon, tablet of laptop, kan rekenen op een nacht met minder en slechtere slaap.

Uit het onderzoek onder 16.000 mensen blijkt dat 58 procent van de volwassen Nederlanders dagelijks of meerdere keren per week 's avonds in bed ‘nog even’ een tablet, smartphone of laptop gebruikt.

Mogelijke oorzaken

Het RIVM constateert dat deze apparaten, samen met led-tv's en ledlampen, meer blauw licht uitzenden dan traditionele kunstlichtbronnen. Of de slechtere nachtrust daar ook mee te maken heeft, kon in deze studie niet worden onderzocht.

Volgens de onderzoekers is het ook mogelijk dat het schermgebruik voor het slapen ervoor zorgt dat mensen alerter zijn, waardoor zij minder snel in slaap kunnen komen. Het kan ook nog zo zijn dat zij hun tablet of telefoon erbij pakken juíst omdat zij niet kunnen slapen.

Effect van televisie

Een groot deel van de respondenten zegt een aantal avonden per week of zelfs elke avond vlak voor het slapengaan televisie te kijken. Uit het onderzoek komt echter niet naar voren dat dit een negatief effect heeft op de nachtrust.

Het RIVM doet aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar de relatie tussen het gebruik van apparaten en slaap en naar de mogelijke effecten die dit op de lange termijn op de gezondheid kan hebben.