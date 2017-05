IS-aanhangers bejubelen aanslag Manchester

Aanhangers van Islamitische Staat hebben de ontploffing bij de Manchester Arena, waardoor negentien personen omkwamen, bejubeld op sociale media.

De Britse politie behandelt de explosie vooralsnog als een terreuraanval. Hoewel IS formeel nog geen verantwoording van de gebeurtenis heeft opgeëist, reageren verscheidene aanhangers wel op twitteraccounts die gelieerd zijn aan de groepering. Onder de reacties zijn verschillende oproepen ook elders soortgelijke aanvallen uit te voeren.

Een enkeling ziet de aanslag op een vooral door jonge tieners bezocht concert als vergelding voor kinderen die in Mosul en Raqqa zijn omgekomen bij bombardementen door de coalitie onder leiding van de VS. Beide steden werden eerder ingenomen IS.