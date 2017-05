Bloedbad in Manchester bij concert Ariana Grande

Door een explosie bij een concert van Ariana Grande in Manchester zijn zeker negentien doden en ongeveer vijftig gewonden gevallen. Dat meldt de politie van Manchester, die vooralsnog uitgaat van een terreuraanslag.

De explosie deed zich even na 23.30 uur Nederlandse tijd voor bij de ingang van de Manchester Arena. De Amerikaanse artieste had net een concert gegeven. In de concertzaal brak paniek uit.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de Arena. De politie van Manchester riep mensen op niet naar de plaats van de explosie te komen. De wereldberoemde zangeres, die vooral populair is bij tienermeisjes, is ongedeerd volgens haar management.

Wat precies is geëxplodeerd en wie er mogelijk achter zou zitten, heeft de politie vooralsnog niet gemeld. De zaal, die incidenteel ook voor sportwedstrijden wordt gebruikt, heeft een capaciteit van 23.000 mensen.

De politie meldt dat de anti-terreureenheid van het Verenigd Koninkrijk momenteel in Londen bijeen is en nauw samenwerkt met het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dinsdagmorgen houdt premier Theresa May een spoedberaad met haar kabinet over de aanslag. Ze heeft haar medeleven uitgesproken. De premier benadrukte dat de autoriteiten nog druk bezig zijn met het onderzoek naar de achtergrond van de ontploffing, maar dat het vooralsnog wordt gezien als een ,,afschuwelijke terroristische aanval.''

Mensen die in de buurt van de vermoedelijke aanslag in Manchester waren en veilig zijn, kunnen op Facebook hun vrienden geruststellen. Het netwerk heeft de veiligheidscheck geactiveerd.

Het concert van Ariana Grande was onderdeel van de derde tournee van de Amerikaanse zangeres, de Dangerous Woman Tour. De tour deed vorige week dinsdag en de zondag ervoor Amsterdam aan. De concerten worden veelal bezocht door tieners zonder hun ouders. Ze is met 105 miljoen volgers de op één na meest gevolgde persoon op Instagram.