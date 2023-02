Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#291 ‘Al snel vliegen onze kledingstukken in het rond…’

Maud moet eerder met verlof omdat ze veel last heeft van stress. Ze probeert thuis te ontspannen, maar dat lijkt niet echt te lukken door alle problemen van Rochella. Levi heeft haar uit huis gezet en Rochella en Luca hebben geen plek om te wonen. Maud weet te bemiddelen tussen Levi en Rochella, waardoor ze tijdelijk thuis kan slapen. Omdat Maud wel wat afleiding kan gebruiken, heeft Gio een verrassing georganiseerd.

Normaal hou ik niet zo van verrassingen, maar ik kan het dit keer enorm waarderen. Na een week joggingbroeken kan ik me eindelijk weer eens mooi aankleden. Een tijdje terug had ik al een nieuw blauw jurkje gekocht voor een speciale gelegenheid. Hij zat toen nog wat groot, maar hij past nu precies.

Een uur later sta ik in vol ornaat in de woonkamer en Gios mond valt open van verbazing. „Wauw. Ik heb maar één woord en dat is wauw.” Eenmaal buiten krijg ik een envelop in mijn handen en vraagt Gio mij om in de auto te stappen. Ik merk dat ik dit zo heb gemist; een beetje avontuur. Gio vraagt of ik mijn telefoon in wil leveren. „Ik zorg voor mooie foto’s, maar ik wil dat je dit weekend even niet bezig bent met de problemen van anderen.”

Bijna twee uur later rijden we Antwerpen binnen. Gio heeft een hotelkamer gereserveerd in het Hilton-hotel en niet zomaar een hotelkamer, een van de royal suites met een jacuzzi! Het liefst zou ik er gelijk inspringen, want ik heb inmiddels best een beetje rugpijn, maar er staat nog iets anders op het programma. Gio heeft gereserveerd bij een restaurant, ik had hem ooit heel lang geleden op Instagram gestuurd dat ik hier graag heen wilde en dat heeft hij dus onthouden. We genieten van een heerlijk 6-gangen diner inclusief alcoholvrije wijn. Die alcoholvrije wijn vind ik nog steeds niet echt te zuipen, maar het staat gezellig. We hebben goede gesprekken over onze relatie en we zijn het ook eindelijk eens over de babynaam!

Ik weet niet of het komt door het lekkere eten, of doordat ik me eindelijk weer eens sexy voel, maar het lijkt wel weer alsof ik opnieuw vlinders in mijn buik heb voor Gio. Als we ‘s avonds in het hotel aankomen, duurt het niet lang voordat onze kledingstukken in het rond vliegen. Ondanks dat ik hoogzwanger ben, heb ik enorm veel zin in seks en Gio lijkt precies hetzelfde te hebben. We moeten een beetje creatief zijn, maar dat maakt het niet minder leuk.

We sluiten de avond af in de jacuzzi. De volgende ochtend werd ik na 10 uur slapen gewekt door Gio, die een enorme kar met roomservice heeft laten komen. De rest van de dag spenderen we in Antwerpen en we kopen het eerste paar schoenen voor onze kleine baby.

Eenmaal terug in de auto val ik als een blok in slaap. Terug in Amsterdam heb ik het gevoel alsof ik een week ben weggeweest en ik besluit mijn telefoon nog gewoon lekker even uit te laten staan. De volgende dag staat mijn moeder al redelijk vroeg voor de deur om babyspullen te kopen. Terwijl mijn moeder in de keuken koffie aan het zetten is, pak ik mijn telefoon pak om te kijken wat ik de afgelopen dagen heb gemist!

Ik weet niet niet waar ik kijken moet: 228 nieuwe appjes, 6 gemiste oproepen en 3 nieuwe voicemails. Ik schrik het meest van de gemiste oproepen van mijn vader. Als ik de appjes van mijn broertje lees, blijkt al snel wat er aan de hand is. „Pap en Patricia zijn uit elkaar! Het gaat niet zo goed met papa…”, lees ik in een van de appjes. Ook heb ik allerlei appjes van Levi en Rochelle en Jessie kennelijk boos omdat ik het hele weekend niks heb laten horen. Als ik mijn voicemail luister, hoor ik mijn vader snikken. Hij vraagt of ik hem zo snel mogelijk terug kan bellen. Ik krijg er tranen van in mijn ogen en net op dat moment komt mijn moeder de kamer inlopen met koffie. Qua timing had het niet slechter gekund, ik wil eigenlijk niet de problemen van mijn vader met mijn moeder delen, maar het kan nu niet anders…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.