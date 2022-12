Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#281 ‘Hoe kan hij dat nou doen?’

Maud en Gio hebben afstand genomen nadat Maud boos was om de goedbedoelde genderreveal-surprise van Gio. Maud gaat dan ook alleen naar haar eerste zwangerschapsbijeenkomst, maar daar wordt ze aan het denken gezet en besluit ze het goed te maken met Gio. Zodra Gio een stap binnen zet in het huis van Maud, vliegen de vonken er vanaf. Ze maken een compromis over het samenwonen en spenderen de rest van de tijd gezellig in bed. De volgende ochtend wordt Maud na een kort nachtje wakker gebeld door een huilende Rochella…

„Levi is vreemdgegaan!”, zegt Rochella snikkend. Gio ligt nog te slapen en ik sluip zachtjes naar mijn woonkamer, waar ik op de bank neerplof. Aan de andere kant van de lijn hoor ik Rochella inmiddels keihard huilen. „Hoe kan hij dat nou doen? Het ging net zo goed tussen ons!” Ik hoor dat mijn beste vriendin volledig over haar toeren is. Ik geef haar geen ongelijk, vreemdgaan is verschrikkelijk, maar ik begrijp nog weinig van Rochella’s verhaal.

Als ik hoor dat de ergste huilbui erop zit, probeer ik haar een beetje gerust te stellen. „Weet je wat, ik kom wel even bij je langs!” Uitslapen lukt nu toch niet meer. Stiekem baal ik wel een beetje, want ik had juist zo’n zin in een luie ochtend samen met Gio. Hij ligt nog te slapen en ik schrijf een briefje dat ik bij Rochella langs ben voor een noodgeval, maar dat ik binnen een uur weer thuis ben.

Onderweg naar Rochella scoor ik nog wat verse croissantjes en wat sapjes, want ik heb mega honger. Eenmaal bij Rochella thuis komt het hoge woord eruit. Ze weet eigenlijk niet zeker of Levi ook echt vreemd is gegaan. „Levi heeft sinds gisteren een nieuwe telefoon en zijn oude telefoon lag op tafel en er bleef maar een wekker afgaan, toen ik hem uit wilde zetten zag ik via Instagram berichtjes binnenkomen van ene Anouk. Ze schreef: ‘Haha.. nu maak je me verlegen hoor! Maar wanneer zie ik je dan weer eens?’”

Rochella durfde de appjes niet te openen en het profiel van het meisje was ook niet openbaar. „Ik heb Levi zijn hele Instagram doorgezocht en ik denk dat het een meisje van zijn sportschool is.” Levi is de hele dag aan het werk en ik leg Rochella uit dat ze niet gelijk van het ergste uit moet gaan. „Ga hem nu maar niet bestoken met appjes en belletjes, maar confronteer hem er vanavond maar mee in het echt. Misschien is er niks aan de hand!” Het lijkt erop dat Rochella wel een beetje gerustgesteld is en ik stel voor om even samen een wandeling te maken door de stad. Maar Rochella heeft weinig tijd, want ze moet naar een kinderverjaardag van haar nichtje. „Dat ook nog”, zegt ze lachend.

Onderweg naar huis bel ik Gio om uit te leggen waar ik al die tijd nou bleef. Geen gehoor. Als ik thuis kom begrijp ik waarom, Gio ligt nog heerlijk te slapen. Ik besluit er gewoon weer bij te kruipen en al snel wordt Gio wakker. De rest van de dag spenderen we in bed met snacks en Harry Potter films.

De week vliegt voorbij en ik doe keihard mijn best om al mijn deadlines te halen. Normaal gesproken zou ik op schema liggen, maar door mijn zwangerschap ben ik best wel moe en doe ik dus steeds vaker een middagdutje. Op vrijdag werk ik weer een keer op de redactie en maak ik kennis met onze nieuwe stagiaire: Maya. Ze is met 27 jaar wat ouder dan de gemiddelde stagiaire en had bij de ochtendvergadering al allemaal goede onderwerpen. Tijdens de lunch komt ze naast me zitten en praten we veel over reizen. Maya heeft een wereldreis gemaakt van twee jaar en ze heeft een aantal jaar in Australië gewoond als au-pair. „Daarom ben ik zo laat begonnen met mijn studie!” Als we teruglopen naar de redactie, vertelt ze dat ze mijn stukken altijd als eerste las. „Ja, dit klinkt een beetje gek, maar ik volg je dus ook al op Instagram”, zegt ze lachend. Ik kan het altijd wel waarderen als iemand zo eerlijk is. „Misschien een beetje stom dat ik het zeg, maar ik zag dat je een relatie hebt gehad met Tommy. Ik ken hem ook, of nouja… ik ken zijn nieuwe vriendin heel goed….”