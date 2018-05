44 'Wij moeten praten. Morgen 12.00. Kom alleen."

Tot Maud’s grote verbazing blijkt er een seksfilmpje van haar en Levi rond te gaan van dat ene hete avondje op het dakterras in Amsterdam-Oost. Ze heeft geen idee wie de video heeft gemaakt Sinds Koningsdag heeft Maud Sam weer gezien en hij wilt weten of dat meisje in het filmpje Maud is. Gelukkig kan ze hem wijsmaken dat zij het niet is en Maud beseft dat ze Sam weer terug wilt. Na Koningsdag besluit Maud even naar haar ouders te gaan voor wat rust. Dat lijkt aardig te lukken, totdat haar moeder verteld dat Jelle laatst ineens voor haar deur stond om te vertellen dat hij en Maud weer verkering hebben.

De laatste dagen ben ik vooral met mezelf bezig geweest. Ik ben nog steeds woest op de maker van het seksfilmpje. En geen idee wie het op zijn geweten heeft. Ik ben natuurlijk wel blij dat het filmpje niet ergens op het internet terecht is gekomen, maar eigenlijk is het feit dat het filmpje is gemaakt en binnen mijn vriendenkring rond gaat al erg genoeg.Van die klootzak van een Levi heb ik ook niets gehoord. Sinds dat ik Sam weer heb gezien met Koningsdag denk ik toch weer de hele tijd aan Sam. Het liefst zou ik hem bellen en naar hem toe gaan, maar ik probeer mezelf even in te houden.

Voor Jelle heb ik de laatste dagen daarom ook even geen ruimte gehad in mijn hoofd. Kennelijk dacht hij er nogal anders over, want hij heeft dus aan mijn ouders lopen verkondigen dat we weer verkering hebben. Die idioot is zelfs naar mijn ouders toe gegaan!?

Ik verslikte mij in mijn drinken op het moment dat mijn moeder de woorden sprak: ,,omdat jullie weer verkering hebben.” Er volgde een enorme hoestbui waarbij ik rood aan liep. Mijn overbezorgde moeder schrok zich kapot en stond gelijk met een glas water naast me. ,,Nou Maud je schrikt ervan he, zei ze.” Om vervolgens weer heel snel verder te praten. ,,Jelle zei dat hij in de buurt was, een vriend van hem woonde om de hoek. Ik vond het nogal een verrassing om te horen dat jullie samen zijn!? Ik had het eigenlijk wel van jou willen horen, maar Jelle zei dat het nog pril was. Hij zag er wel anders uit hoor. Ik dacht altijd dat Jelle zoveel aan sport deed. Surfen toch? In ieder geval hij vertelde dat jullie al een tijdje samen in hetzelfde restaurant werkten. Waarom heb je daar niets over gezegd? Nou leuk hoor Maud, maar ik dacht eigenlijk dat jij aan het daten was met die ene Sam?! Hoe zit dat dan lieverd?”

Typisch mijn moeder aka mevrouw praatgraag, mijn moeder stelt het liefst 301 vragen tegelijk en wilt altijd alles weten.,,Mam kan je me gewoon heel even met rust laten! Jezus al die vragen!!” Ik zag het gezicht van mijn moeder vertrekken. En nee het was niet aardig om alles op mijn moeder af te reageren, maar ik wist ook even niet waar ik het zoeken moest. Ik rende van tafel en ging naar de wc. Zonde, maar ik kon mijn pizza niet binnen houden. Ik kreeg een heel onheilspellend gevoel en moest mijn eten er uit gooien.

Ik liep terug naar de keuken, pakte een glas water en bood mijn excuses aan aan mijn moeder. ,,Mam, sorry ik heb nogal een hectische tijd gehad.” In grote lijnen legde ik haar uit hoe Jelle weer terug was gekomen in mijn leven. Zijn coke-verslaving liet ik maar even achterwege en ook over het seksfilmpje met Levi liet ik niets los. Ik vertelde haar hoe gek ik was op Sam, maar dat ik ook weer gevoelens kreeg voor Jelle. ,,Heh, maar Maud die Sam moet je misschien maar laten gaan hoor. Jelle zei dat hij was vreemd gegaan! Je weet hoe ik daar over denk.” WTF!? Het werd alleen maar erger. Dat Jelle langs mijn ouders was gegaan was al erg genoeg, maar hij bleek nu ook nog eens leugens over Sam te verspreiden.

,,Mam, ik denk dat het niet zo goed gaat met Jelle, want daar is niets van waar.” Volgens mijn moeder was Jelle stapelgek op mij en had hij vast geen kwade bedoelingen. Lekker makkelijk gedacht en niet zo raar want me moeder heeft altijd al een zwak voor Jelle gehad.

Ik had gehoopt dat mijn misselijkheid zou verdwijnen, want mijn moeder had mijn lievelingsijs van gehaald. En ik kon eerlijk gezegd wel wat verkoeling gebruiken. Helaas werd die misselijkheid alleen maar erger. Ik wilde niets loslaten over Jelle zijn coke-verslaving, maar het irriteerde mij dat mijn moeder haar hand boven Jelle zijn hoofd hield. Ik plofte neer op de bank en had eigenlijk niet meer zo’n zin om verder te praten met mijn moeder. Gelukkig hoefde dat ook niet. Haar telefoon ging en ik hoorde door de telefoon de stem van mijn tante. Ze zou voorlopig wel een halfuur aan de telefoon zitten.

Door het seksfilmpje was ik heel angstig geworden, ik was continu bang dat ik mezelf weer ergens onverwachts terug zou zien. De laatste dagen had ik Facebook en Instagram een beetje vermeden. Maar ik kon het niet laten en bekeek toch even het profiel van Levi. Het stond nog altijd op ‘privé’, waardoor ik dus niet kon bekijken. Het irriteerde mij, want ik was toch bang dat hij ons seksfilmpje zou lekken op social media. Ik zie hem er wel voor aan dat die zelf ingenomen zak wil showen hoe 'geweldig' hij is.

Net op het moment dat ik mijn telefoon wilde weg leggen, kreeg ik een sms! Een fractie van een seconde voelde ik een soort van blijdschap. Smsjes zijn namelijk altijd van Sam, ja oke of van mijn voicemail, maar meestal is het Sam. Ik pakte mijn iPhone maar schrok me rot toen ik het smsje opende. Een onbekend nummer had mij een prinsscreen van het seksfilmpje gestuurd. Ik zag mezelf op mijn knieën zitten en die rotkop van Levi. Al snel volgde een nieuw smsje van het onbekende nummer. ,,Wij moeten praten Maud. Morgen om 12.00 in het Oosterpark. En kom alleen. P.S. Ik hou niet van laatkomers. X”