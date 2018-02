30 'Eerst een soa en straks ben je zwanger?!'

Maud is naar Amsterdam verhuisd en weg bij de vereniging. Maar nu Maud de komende periode niet naar school gaat, moet er toch echt een baantje gevonden worden. Tot haar verbazing komt ze ook nog haar eerste vriendje tegen: Jelle. Net nu het tussen haar en Sam eindelijk officieel is. Maud is niet zo gelukkig als ze gehoopt had te zijn. Ze heeft een relatie met Sam, maar krijgt Jelle niet uit haar en hoofd. En dan is ze ook nog eens de pil vergeten en volgens vriendin Jessie is dat toch een stukje erger dan dat Maud dacht.

Ik snap het niet. Hoe heb ik nu weer zo stom kunnen zijn? Kijk, ik ben best een beetje chaotisch. Mijn sleutels vind ik vaak terug in de koelkast en ik heb al geregeld zonder portemonnee bij de kassa van de supermarkt gestaan. Maar er is één ding dat ik nooit vergeet en dat is het slikken van de pil. Al drie jaar lang ben ik hem nooit vergeten. En nu twee keer achter elkaar!

Misschien komt het door de verhuizing? Ik moet hier toch even wennen en heb nog niet helemaal mijn draai gevonden. Sam heeft twee nachten bij mij ‘geslapen’. We hebben officieel een relatie en zijn 's nachts natuurlijk meer bezig geweest met andere dingen. De uren dat ik lag te slapen werd ik steeds wakker van het geluid op straat. Amsterdam is toch een stukje drukker dan ik dacht. Eigenlijk mag ik heel blij zijn. Ik woon in Amsterdam en ik heb een relatie met de jongen die ik al heel lang leuk vond. Toch voel ik me heel onrustig.

Omdat ik niet zo goed weet wat ik moet doen besluit ik maar de twee gemiste pillen in een keer te in nemen. Van de bijsluiter van de pil word ik niet veel wijzer en dit lijkt mij de meest logische oplossing. Ik heb zo met Jessie afgesproken en zij is wat beter met dit soort dingen.

Tot Jessie er is, ga ik verder met het opruimen van mijn kamer en kom ik een doosje tegen met oude kaarten, briefjes, festivalkaartjes en foto’s. Ik roep al twee jaar dat ik die foto’s eens in een boek wil plakken, maar dat is nog steeds niet gelukt. Ik kom foto’s tegen van mijn examenreis, Koningsdag, mijn eerste rijles en een weekend Texel. Ik voel ineens een tinteling, ik was helemaal vergeten dat ik deze foto had! De foto is gemaakt op het strand van Texel tijdens de zonsondergang. Twee verliefde tieners maken met hun handen een hartje. Heerlijke zo’n foute foto. Net zo fout als mijn haarkleur, trouwens. Mijn moeder had die zomer mijn haar iets geblondeerd. Ik zie nu pas dat mijn haarkleur meer weg had van de haarkleur van Pippi Langkous. Toch ben ik blij dat ik de foto weer heb gevonden. Het is een mooie herinnering aan die goede oude tijd en aan mijn eerste weekendje weg met Jelle.

Totaal in gedachten verzonken schrik ik op. De bel gaat! Shit, dat is waar ook, Jessie staat voor de deur! Ik was even vergeten dat Jessie altijd te vroeg is en ik altijd te laat. Zodra Jessie mijn kamer binnenstapt, begint ze gelijk met opruimen. Jessie is zo’n type die haar kledingkast en boekenkast volledig op kleur heeft gesorteerd. Mijn kasten zijn meestal leeg en al mijn kleding ligt op een stoel naast mijn bed. Anyway, Jessie is de beroerdste niet en helpt me de boel op orde te krijgen.

Twee uur later zitten we met een gin-tonic bij De Kanarieclub. Jessie vertelt over haar en Dylan. Ze hebben elkaar sinds Barcelona elke week gezien en bellen heel vaak. Maar echt seks hebben ze nog niet gehad, want Jessie (heilige maagd Maria) weet nog niet of ze er klaar voor is. Dylan heeft veel meisjes gehad en ze is bang dat hij haar hierna aan de kant zet. Volgens mij is die jongen stapelgek op haar, maar ik snap haar twijfels wel.

„Hoe gaat het nou met jou en Sam?” Vraagt Jessie. Ik vertel haar dat Sam mij officieel verkering heeft gevraagd, maar ook dat ik Jelle ben tegengekomen en dat ik twee keer de pil ben vergeten. „Mau-auud!!", roept ze keihard. Het stelletje naast ons hoort het ook en kijkt om! „Hoe krijg je dit altijd voor elkaar? Je weet wat er kan gebeuren als je de pil niet slikt he! Dan kun je een baby krijgen, Maud.” Ik haat het altijd als mensen de hele tijd mijn naam noemen, meestal is dat nooit zo positief. „Eerst een soa en straks ben je zwanger!?” Jessie kan af en toe een beetje overdrijven, maar ik zie ineens het hele seizoen van Teen Mom met mezelf in de hoofdrol voorbijschieten. Alhoewel, ik word volgende maand twintig dus dan ben ik officieel geen tiener meer, maar toch.

Jessie vraagt mij wanneer ik voor het laatst ongesteld ben geweest en begint driftig te googelen. Er bestaan kennelijk allemaal websites om te berekenen wat je vruchtbare dagen zijn. „Lekker dan Maud, hoe krijg je het voor elkaar? Wat een timing! Net op de dagen dat jij je pil niet hebt geslikt had je de meeste kans om zwanger te raken!”