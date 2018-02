28 Maud's ex stond onverwachts voor haar neus

Fredje verwachtte dat Maud zou opdraaien voor de kosten van zijn soa-onderzoek. Maud twijfelde er geen seconde aan om de kosten te betalen en was woest. Ze dacht aan een wraakactie, maar besloot dat hij haar aandacht en tijd helemaal niet verdiende. Maud had wel wat beters te doen, zoals een verhuizing naar Amsterdam. Tijdens haar eerste week Amsterdam maakt ze zich klaar voor een date met Sam. Net als ze de deur achter zich dicht gooit, komt ze een oude bekende tegen in de hoofdstad…

Hij staat daar echt. Jelle, mijn eerste serieuze vriendje. Tijdens de middelbare school hebben we bijna 1,5 jaar een relatie gehad. Na onze eindexamens ging hij naar Australië. Beetje surfen, beetje werken, beetje reizen, je kent het wel. Wat hij nu in Amsterdam doet is mij een groot raadsel. Hij zou minstens een jaar weg blijven!

,,Jelle!!” riep ik, ik kon niets anders uitbrengen. Die zon daar down-under had hem goed gedaan. Hij was net iets bruiner en net iets blonder waardoor zijn donkergroene ogen nog beter uit kwamen. Ook was hij een stuk gespierder geworden. Dat kinderlijke was er af en er stond nu echt een jonge man voor me. ,,Jelle, wat leuk om je te zien, wat doe jij hier nou joh!?,” stamelde ik.

Net voor de eindexamens was onze relatie uit gegaan. Onze relatie leek meer op een goede vriendschap en wetende dat we allebei een andere kant op zouden gaan, leek het ons beter om te stoppen. Toch heeft Jelle altijd een speciaal plekje gehad. Hij doet niet echt aan social media. En ik heb de afgelopen tijd dan ook maar weinig foto’s van hem voorbij zien komen, maar hij zag er goed uit. Heel goed zelfs. Mijn ex zag er uit als een look-a-like Liam Hemsworth! Ik kon ook niet ontkennen dat mijn hart een klein sprongetje maakte toen ik hem zag. Wat was dit nou?

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Jelle was eerder teruggekomen naar Nederland omdat hij toch kon beginnen aan een speciale vooropleiding voor zijn studie. En zijn zus woonde al tien jaar in Amsterdam, in een hele leuke studio in Oud-West. Maar ze ging nu samenwonen en voor Jelle was dit de kans om een huisje in Amsterdam te bemachtigen. Ik geef hem geen ongelijk.

Die look-a-like Liam Hemsworth wilde natuurlijk ook weten wat ik in Amsterdam deed en hoe het studentenleven in Leiden mij verging. Ik vertelde hem dat Leiden toch niet zo leuk was en dat ik liever in de grote stad wilde wonen. ,,En hoe is het met de liefde?,” vroeg hij ineens. Dat is waar ook, de liefde. Shit, Sam stond natuurlijk te wachten bij de supermarkt. Ik moest maar eens snel weg gaan.

,,Ja, gaat zijn gangetje hoor,” stamelde ik. Het meest nietszeggende antwoord dat je kan geven, maar mijn hoofd kreeg de kleur van een tomaat en ik wist niets anders uit te brengen. ,,En jij dan?? De liefde gevonden in Australië?" Ik gooide er een vragenvuur uit, zodat hij geen tijd had om op mijn vraag in te gaan. Jelle had blijkbaar ook ineens haast. ,,Weet je wat, laten we binnenkort even wat drinken, dan praten we bij. Ik ben eigenlijk al te laat voor mijn afspraak, namelijk. Maar ik heb je gemist! Heb je nog steeds hetzelfde nummer?" Nog voordat ik antwoord kon geven, pakte hij me vast en gaf me een knuffel. ,,Zie je snel he, Maudster!” Maudster, zo noemde hij me vroeger altijd.

Typisch Jelle, altijd bezig en altijd te laat. Terwijl Jelle naar zijn fiets liep, rende ik als een gek naar de supermarkt. Ik dacht aan onze eerste zoen en aan onze eerste keer seks en aan de vele feestjes tijdens onze middelbare school periode. Wat ging de tijd toch snel.

Sam stond voor de AH te wachten met een sigaretje in zijn hand. Hij had niet door dat ik er aan kwam en ik besloot mijn handen voor zijn ogen te leggen. Sam had natuurlijk gelijk door dat ik het was. ,,Lieverd! Ik weet heus wel dat jij het bent Maud.” Hij moest lachen, maar was ook een klein beetje bezorgd waar ik nou bleef. Hij dacht dat ik verdwaald was. Was ik trouwens ook bijna, maar ik zei ‘eerlijk’ dat ik een oude bekende tegenkwam. Opnieuw had ik geen zin in een wedervraag, dus ik probeerde snel een ander onderwerp aan te kaarten. Net toen ik wilde vragen of hij wist hoe we moesten lopen, hoorde ik mijn naam. ,,Nou Maud, zie ik je nu weer, haha! Snel even wat drinken he!!,” riep Jelle terwijl hij voorbij scheurde op zijn racefiets. ,,Wie was dat vroeg Sam?, terwijl hij mijn hand wat steviger vastpakte.

VOLGENDE AFLEVERING > > >

Staat volgende week vrijdag om 15.00 uur voor je klaar.

< < < VORIGE AFLEVERING > > >