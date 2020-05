Suzan & Freek: ‘We zijn toe aan happy vibes’

Suzan & Freek lanceren vrijdag hun nieuwe single Weg Van Jou. „We vragen ons niet af of dit de juiste timing is, we zijn gewoon toe aan happy vibes.”

Ze vermaken zich momenteel prima thuis, Suzan Stortelder en Freek Rikkerink (beiden 27). „We hebben onze gitaar en piano gelukkig nog”, lacht Suzan aan de telefoon vanuit hun woning in Weesp. „En als zoveel mogelijk binnen blijven het énige is, dan valt het allemaal wel mee.”

Deelde het tweetal in september nog hun succesvolle debuutalbum Gedeeld Door Ons, is daar nu alweer een nieuwe (liefdevolle) single: Weg Van Jou. Het nummer lag al even op de plank en wilden ze eigenlijk bewaren als cadeautje voor hun fans die naar hun clubtour kwamen. „Maar omdat die is gecanceld en we daardoor veel tijd over hebben, gingen we onze muziek die we nog niet hebben uitgebracht bij langs”, vertelt Freek. „Toen we deze weer luisterden, vonden we 'm heel toepasselijk om juist nu te delen.”

Tiensecondenregel

„Het is geen coronalied, hoor”, zegt Suzan snel. „Het lied gaat over stilstaan bij je geliefden en de mensen om je heen. Over gek zijn op iemand, maar ook over de tegenstelling: het gemis omdat je nu misschien niet bij iemand kunt zijn.” Het nummer ‘doet’ Suzan nu meer dan in januari, toen ze Weg Van Jou schreven. „Nu we nog meer bij elkaar zijn, sta ik nog meer stil bij hoe fijn we het samen hebben.”

Nee, zelfs nu het muziekduo en liefdeskoppel nog meer op elkaars lip zit, worden ze elkaar niet zat. „We zijn niet zo koppig en beiden echte sorry-zeggers”, zegt Freek. Advies voor mensen die elkaar soms wél de haren in (kunnen) vliegen, hebben ze wel. Tegelijk: „De tiensecondenregel.” Suzan: „Die is heilig bij ons. Je hebt dan even de tijd om na te denken en niet meteen te zeggen wat je eigenlijk niet meent.” Freek: „En allebei je eigen ding blijven doen is heel belangrijk. Je moet in ieder geval niet de hele dag samen aan de keukentafel zitten.”

Voor het schrijven van Weg Van Jou deden ze dat trouwens wel, maar niet lang. Suzan: „Het schrijven van muziek doen we echt samen en kan snel gaan. Soms hebben we in één dag alles staan.” Freek: „Je merkt eigenlijk snel als iets wat kan worden. Als je er lang aan moet trekken en er maar over blijft nadenken, wordt het ‘m meestal niet. Dat is net als met koken: als je er steeds maar kruiden bij blijft gooien om het op smaak te brengen, wordt het er vaak niet lekkerder op.”

Niet dat Freek uit ervaring spreekt, want Suzan kookt in 99 procent van de gevallen. „Het is beter voor ons beiden dat ik niet kook”, grinnikt hij. „Ik vind er ook niets aan, ik wil gewoon eten.” Suzan: „Ik vind het wel leuk, het zorgt voor een beetje routine in de dag. Maar ik vind de was doen weer verschrikkelijk, dus dat doet hij.”

Positief

‘Zomaar’ het terras op kunnen met familie of vrienden, missen de twee nu het meest. Suzan: „En ook het niet kunnen optreden. We hebben zoveel zin om weer met heel veel mensen samen te kunnen zijn.”

Nadenken over wanneer dat weer zou kunnen, doen ze liever niet. „Ik ben gestopt met het lezen over speculaties tot wanneer dit allemaal zou kunnen duren. Ik ben liever positief”, zegt Freek. Suzan: „Het voelt daarom ook goed om juist nú dit liedje uit te brengen.”

Sommige artiesten stellen het lanceren van nieuwe muziek momenteel uit, maar Suzan & Freek zijn niet zo bezig met de vraag of (ook) dit nummer een hit gaat worden. Suzan: „We denken niet na over de timing, we zijn gewoon toe aan happy vibes.”

De single is vanaf nu te beluisteren op onder meer Spotify en YouTube. De officiële video komt zondag om 12.00 uur uit.