BLØF met Zoutelande nu pas verdwenen uit Belgische hitlijst

Suzan & Freek lanceren vrijdag hun nieuwe single Weg Van Jou. „We vragen ons niet af of dit de juiste timing is, we zijn gewoon toe aan happy vibes.”

Ze vermaken zich momenteel prima thuis, Suzan Stortelder en Freek Rikkerink (beiden 27). „We hebben onze gitaar en piano gelukkig nog”, lacht Suzan aan de telefoon vanuit hun woning in Weesp. „En als zoveel mogelijk binnen blijven het énige is, dan valt het allemaal wel mee.”

Deelde het tweetal in september nog hun succesvolle debuutalbum Gedeeld Door Ons, is daar nu alweer een nieuwe (liefdevolle) single: Weg Van Jou. Het nummer lag al even op de plank en wilden ze eigenlijk bewaren als cadeautje voor hun fans die naar hun clubtour kwamen. „Maar omdat die is gecanceld en we daardoor veel tijd over hebben, gingen we onze muziek die we nog niet hebben uitgebracht bij langs”, vertelt Freek. „Toen we deze weer luisterden, vonden we 'm heel toepasselijk om juist nu te delen.”