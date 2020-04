Ziggo Dome brengt concerten in de huiskamer

Geen activiteiten in theaters, in kerken, op festivalterreinen: dan brengen we die toch bij de mensen thuis? Concerthal Ziggo Dome gaat in die gedachte het komend weekend mee.

Vrijdag, zaterdag en zondag brengt de Amsterdamse muziekhal tal van concerten via het Ziggo TV-kanaal 13 de woonkamers binnen. Onder de naam Ziggo Dome Concertweekend worden muziekfans die door het coronavirus de liveoptredens al weken moeten missen een beetje tegemoetgekomen.

Iets extra’s voor thuis

„Het zijn voor velen moeilijke tijden”, zegt directeur commerciële zaken Danny Damman van de Ziggo Dome. „Wij willen met het uitzenden van de concerten de fans en mensen die thuiszitten iets extra’s geven. Met deze concerten hopen we dat iedereen van een welverdiend familiemoment kan genieten. Mijn dank is groot naar de muziekindustrie die de handen ineen heeft geslagen om dit kosteloos mogelijk te maken. Zij brengen hun muziek op deze manier bij de mensen thuis en hopen ze snel weer in de Ziggo Dome of waar dan ook persoonlijk te ontmoeten.”

Ook Armin van Buurens concert wordt op Ziggo TV-kanaal 13 uitgezonden. | Foto: ANP

Aftrap tijdens de vrijdagmiddagborrel

Artiesten die het komend weekend op het programma staan zijn onder meer Ladies of Soul, Trijntje Oosterhuis, Kensington, Armin van Buuren, Holland Zingt Hazes, Nikkie in Concert, Tino Martin, Nicky Romero, Sunnery James & Ryan Marciano, Sem Vox, Third Party, Within Temptation en Kaiser Chiefs. De programmering start op vrijdag 17 april 17.00 uur tijdens de VRIMIBO met het concert van Holland Zingt Hazes. Het volledige programma wordt nog bekendgemaakt via de online kanalen van de Ziggo Dome.

Concerten in de hoofdstedelijke muziekzaal die de komende tijd zijn afgelast of worden verschoven, zijn onder meer Charly Lownoise & Mental Theo, Within Temptation & Evanescence, Bon Iver, Nick Cave and the Bad Seeds, Tino Martin, Harry Styles, Dua Lipa, Don Diablo, Armin van Buuren, Queen en Pearl Jam.