Vereerde Vengaboys: 'Stop gevaarlijke #Vengachallenge op TikTok'

Het zijn gouden tijden voor Tik Tok. Door de lockdown in tientallen landen grijpen veel mensen naar de app om filmpjes te maken. Dat leidt tot verschillende enorme hypes.

Een van die hypes is The Up and Down Challenge #Vengachallenge op het nummer Up And Down van Vengaboys. Want zoals in het onderstaande filmpje te zien is, loopt dat niet in alle situaties even goed af.

Naar het ziekenhuis

Er zijn al diverse verhalen over mensen die naar het ziekenhuis moeten als gevolg van een misgelopen #Vengachallenge. En als er een plek is, waar er momenteel mensen niet meer moeten zijn is het natuurlijk wel het ziekenhuis.

Vengaboy Captain Kim ziet het gevaar van de challenge in en roept fans dan ook op het niet meer te doet. „We zijn natuurlijk enorm blij met het succes, maar toch willen we de TikTok-community vragen te stoppen met deze challenge; ook al breek je alleen maar een vinger of kneus je je pols, toch moet je naar het ziekenhuis en daar hebben ze momenteel wel wat belangrijkers aan hun hoofd."

Oude hits in de lift

Ondertussen lijkt Vengaboys er patent op te hebben met oude hits te scoren. Zo bereikte Boom, Boom, Boom, Boom!! twee jaar geleden opnieuw de Britse hitlijsten nadat een man uit Gloucester een spontaan straatfeest veroorzaakte door het nummer uit zijn autospeakers te laten knallen. Het filmpje werd tientallen miljoenen keer bekeken.

En daar bleef het niet bij. Afgelopen jaar stond We're Going To Ibiza! nog op nummer één in Oostenrijk, nadat het nummer werd gebruikt als protestlied tegen een corrupte Oostenrijkse politicus.