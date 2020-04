Post Malone haalt 2,5 miljoen euro op met Nirvana-covers

Door de festivalzomer van 2020 staat een streep, maar het is niet zomaar gezegd dat het daarbij blijft. Volgens de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is het zeer de vragen of festivals, concerten en andere evenementen volgend jaar in een keer weer door kunnen gaan.

„Onduidelijk is of de organisatoren in 2021 financieel nog in staat zijn om weer evenementen te organiseren. Bovendien houden we er rekening mee dat overheden ook volgend jaar evenementen zullen verbieden omdat allerminst duidelijk is of het coronavirus tegen die tijd onder controle is", zegt woordvoerder Willem Westermann tegen entertainmentfeed BuzzE.

48.000 banen