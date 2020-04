Floor Jansen bewandelt delicate scheidingslijn

Zangeres Floor Jansen verraste afgelopen jaar vriend en vijand en alle overige mensen met haar deelnemerschap aan De Beste Zangers. „Het is een onverwachte draai geweest”, zegt de frontvrouw van Nightwish er zelf over.

Voor veel kijkers van het goed scorende muziekprogramma van AVROTROS was Floor Jansen een nieuw gezicht, maar de 39-jarige zangeres heeft er al een lange muzikale loopbaan op zitten, die eind jaren ’90 begon bij de symfonische metalband After Forever. Ondertussen behoorde ze tot de eerste lichting studenten aan de Tilburgse Rockacademie, samen met onder anderen Danny Vera en Jacqueline Govaert van Krezip. Na het uiteenvallen van After Forever ging Jansen door met de rockgroep ReVamp en sinds 2013 is ze de frontvrouw van de Finse metalband Nightwish, waarmee ze wereldwijd concertzalen doet vollopen. Het nieuwe Nightwish-album Human. :II: Nature. is zojuist verschenen.

Na haar deelname aan De Beste Zangers verkopen ook de shows die Jansen op eigen titel geeft in no-time uit. Ze is verbaasd door het enorme succes. „Natuurlijk, als je meedoet aan een tv-programma is het niet geheel een verrassing dat dingen veranderen, maar op deze schaal had ik echt niet aan zien komen. Nu moet ik opnieuw de balans vinden met alles, al ligt nu de focus op Nightwish.” Ze ging niet meteen overstag toen ze werd benaderd door de programmamakers. „Mijn scepsis was nogal groot. Niet zozeer omdat ik hun niet vertrouwde, maar omdat mijn achterban het niet zou pikken als ik met iets wegloop wat niet bij mij past. ‘Ze doet alles wel.’ Daarom is authenticiteit superbelangrijk. Voor de Marcel Fisser Band was het echt een uitdaging. Ze doen het zo ongelofelijk knap dat ze mijn scepsis in een paar uur wegnamen.”

Vooroordelen

Tegelijkertijd hoopte ze de vooroordelen rondom metalmuziek weg te nemen. „Ik had echt de hoop dat op een speelse manier, maar toch door muziek, de oogkleppen af zouden gaan richting het genre metal en dan zeker Nightwish. Mensen luisteren vaak niet naar Nightwish of andere metalbands omdat ze een bepaald vooroordeel hebben van wat het is, maar het is bewezen dat als mensen wél luisteren ze aangenaam verrast zijn. Ik wist natuurlijk wel van Davina Michelle en de dingen die rondom haar gebeurd zijn, maar ik ben én geen jonge meid én ik doe metal, dus hoe sexy is dat nou allemaal? Ik had dus niet gedacht dat ik daar bijzonder succesvol mee zou worden.”

De uitverkochte concertzalen van acts als Nightwish en Within Temptation bewijzen de langdurende populariteit van het symfonische metalgenre, al ging het allemaal niet vanzelf. „Ik vond het vooral in het begin van mijn carrière frustrerend”, zegt ze, vooral doelend op radio en tv. „Ik kon niet begrijpen als tiener dat er geen enkele mogelijkheid voor was. Dat de deur per definitie dicht was. ‘Het is niet geschikt voor ons.’ Je hebt het niet eens gehoord! Ik kon er met mijn verstand niet bij. We hebben echt geprobeerd met After Forever om een middle ground te vinden. Dat kan gewoon niet. Dat frustreerde me wel degelijk, omdat ik het gevoel had dat het niks met muziek te maken had, maar puur met imago.”

Stijgende lijn

Als het nieuwe Nightwish-album iets bewijst, dan is het dat metalmuziek beslist niet eentonig hoeft te zijn, getuige invloeden van filmmuziek, pop, jazz en folk. „Het vliegt een beetje alle kanten op; alles past bij Nightwish. Ik ben heel blij dat juist fans van Nightwish ook geïnteresseerd zijn in mijn zijstapjes in andere genres. Als het maar goede muziek is die eigen gemaakt wordt door een artiest. Ik denk dat dit een belangrijk gegeven blijft van hoe mensen muziek beleven en daarom ook geïnteresseerd blijven. Dat het niet iets is van een jaar en daarna weer weg is, maar dat je zomaar een twintigjarige carrière kan hebben waar nog altijd een stijgende lijn in zit.”

Credibility speelt daarin een grote rol, juist bij metal, wat Jansens deelname aan De Beste Zangers extra interessant maakte. „De scheidingslijn was heel delicaat, want voor mij hing het echt af van de muziek. Hoe gaat de muziek worden? Ik kende Samantha Steenwijk en Ruben Annink niet. Eigenlijk alleen Henk Poort en uit het verleden Tim Akkerman. Als ik niets kan doen zoals ik dat wil, wordt het de grootste farce uit mijn carrière. Alles gaat in samenspraak. Het is een soort puzzeltje dat je samen maakt.” Inmiddels staat Floor Jansen solo op het affiche van Pinkpop, waar ze in 2004 voor het laatst optrad met After Forever. Een soloalbum komt er mogelijk ooit, maar dat wordt geen metal. „Ik kan me niet voorstellen dat ik een metalplaat ga maken, want dat doe ik al twintig jaar en ook nog in een van de beste metalbands ter wereld. Als ik een metalplaat ernaast zou maken, voelt dat niet als een meerwaarde. Ik wil juist iets doen wat ik nog niet heb gedaan.”