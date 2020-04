Covers en thuisclips: artiesten maken volop singles over coronacrisis

Zon van Klap Corona De Wereld uit werd begin deze week gepresenteerd als het coronalied. Maar er zijn meer artiesten (zowel nationaal als internationaal) die een duit in het zakje doen.

You'll Never Walk Alone

Op initiatief van NPO Radio 3FM-dj Sander Hoogendoorn werd er twee weken terug op ruim 150 radiostations You'll Never Walk Alone gedraaid. Marcus Mumford van Mumford and Sons besloot het nummer eens onder hand te nemen, met dit als resultaat.

Ook Kings Of Leon-frontman Caleb Followill heeft van zich laten horen. De zanger maakte met Going Nowhere een fraaie ballad, zoals we die in het verleden wel vaker hebben gehoord van de rockband.

R.E.M. is weer helemaal hot, dankzij hun veel gedraaide It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) uit 1987. Een toepasselijke song, maar frontman Michael Stipe maakte ook speciaal voor deze crisis een bijzonder fraai nummer No Time for Love Like Now.

Van eigen bodem

Maar niet alleen internationaal zijn ze bezig, ook onze eigen Anouk stak haar fans een hart onder de riem met I Love You. De zangeres deed dit vanuit Marrakesh waar ze nu al even vastzit. Het lied is vooral bedoeld als steun in de rug voor alle mensen die hun relatie onder druk zien komen te staan door de quarantaine tijdens deze crisis.

Uiteraard wordt ook af en toe het zorgpersoneel toegezongen. Dat deed Alain Clark in slechts een paar uur tijd, omdat hij enige tijdsdruk had opgelegd gekregen van NPO Radio 2-dj Bart Arends. Het resultaat is Deze Is Voor Jou.

Optreden in een leeg Ahoy. Davina Michelle en Snelle besloten dat te doen. De vloer waar normaal het publiek staat zongen ze een actuele versie van het overbekende 15 Miljoen Mensen van Fluitsma & Van Tijn.

Bohemian Rhapsody van OG3NE

Het is niet per se een liedje dat iets te maken heeft met de situatie van nu, maar vanuit thuisisolatie coverden de meiden van OG3NE het wereldberoemde Bohemian Rhapsody van Queen. Een versie die zelfs op de goedkeurig van de band zelf kon rekenen. En zeg nou zelf, dit is toch een Nederlands product om behoorlijk trots op te zijn.

Nummers vanuit eigen huis opnemen is iets dat je nu vrij veel ziet. Ook Bono, will.i.am, Jennifer Hudson en de Japanse pianist Yoshiki waagden zich daaraan. Zij schoten grotendeels zelf de beelden voor Sing For Life.

Dat trucje kunnen we in Nederland trouwens ook, dat liet DeWolff zien. De band nodigde onder andere Judy Blank en Dawn Brothers uit om vanuit huis mee te werken aan de single Queen of Hearts.

Hiphop

Uiteraard zijn er ook hiphoptracks gemaakt. Onder andere Donnie waagde zich eraan om een song te maken over het in quarantaine zitten. In de clip van Quarantaine zie je fans van de rapper en hoe zij deze periode doorkomen.

Ali B, Poke en Judeska gooiden het over een andere boeg. Zij wilde vooral mensen attent maken op de social distancemaatregelen. Voor de videoclip van Anderhalf kregen ze hulp van niemand minder dan Alberto Stegeman.