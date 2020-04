André Hazes gooit hoge ogen met emotioneel lied op Vlaamse tv

André Hazes ontroert in het programma Liefde voor Muziek de deelnemers en de mensen thuis met het nummer Doe Het Licht maar uit. Hij zingt het nummer, dat oorspronkelijk van de band Mama's Jasje is, in de Vlaamse versie van tv-show Beste Zangers.

Net als in Nederland, staat ook bij Liefde voor Muziek een artiest centraal. Afgelopen zondag was dat Peter van Laet, de zanger van Mama's Jasje. In de uitzending zegt Hazes enorm zin te hebben in zijn optreden. „Dit is het liedje waar ik het meest naar heb uitgekeken. Dit ben ik gewoon helemaal. Alsof je het voor mij hebt geschreven."

Staande ovatie

Hazes geniet van het optreden, maar de artiesten in de studio ook, zo blijkt uit de beelden. Iedereen is in tranen en de zanger krijgt een staande ovatie. Bekijk het optreden hier:

Ook op social media wordt er positief gereageerd op Hazes' vertolking van Doe Het Licht Maar Uit: