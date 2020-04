2021 wel met festivalzomer? Hoop er nog niet te hard op

Door de festivalzomer van 2020 staat een streep, maar het is niet zomaar gezegd dat het daarbij blijft. Volgens de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is het zeer de vragen of festivals, concerten en andere evenementen volgend jaar in een keer weer door kunnen gaan.

„Onduidelijk is of de organisatoren in 2021 financieel nog in staat zijn om weer evenementen te organiseren. Bovendien houden we er rekening mee dat overheden ook volgend jaar evenementen zullen verbieden omdat allerminst duidelijk is of het coronavirus tegen die tijd onder controle is", zegt woordvoerder Willem Westermann tegen entertainmentfeed BuzzE.

48.000 banen

Er staan volgens de vereniging 48.000 van de 63.000 banen op de tocht en het verwachte omzetverlies voor de sector wordt voor dit jaar geschat op vier miljard euro. De VVEM vertegenwoordigt zo'n honderd bedrijven die evenementen organiseren en faciliteren, waaronder de Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy.

Dinsdag werd bekend dat alle evenementen in Nederland tot 1 september worden afgelast. Door dat regeringsbesluit is een streep gezet door alle naar schatting 1200 Nederlandse zomerfestivals waarvan Pinkpop, Parkpop, North Sea Jazz, Zwarte Cross en Lowlands de bekendste zijn. Ook alle grote publiekstrekkers zoals de Vierdaagse van Nijmegen, Sail en de Tilburgse kermis zijn afgelast.