‘Wonder van Weesp’ Sophia is nog niet geland: ‘Totaal niet!’

17 is ze nog maar, Sophia Kruithof. En sinds vrijdagavond plotseling de tiende Voice of Holland. Hoe gaat het nu met haar?

Ze gold als een van de favorieten, maar een favoriet bij uitstek had de tiende Voice of Holland niet. Havo-scholiere Sophia Kruithof uit Weesp is echter de opvolger van onder meer OG3NE, Maan en Dennis van Aarssen (2019) en werd in de finale ‘het wonder van Weesp genoemd’. Het talent van coach Anouk versloeg uiteindelijk Stef Classens (26), zelf winnaar van De Beste Singer Songwriter in 2014. Halverwege de uitzending hadden Emma Boertien (17) en Daphne van Ditshuizen (20) te weinig stemmen van de mensen thuis gekregen om nog kans te maken op de winst. Sophia greep die wel en is nu een platencontract, 50.000 euro en een auto rijker. Wat ze nog niet heeft: haar havo-diploma. Later dit voorjaar moet ze ‘terug zijn op aarde’, want dan wacht haar eindexamen. Metro sprak haar zondagmiddag.

Twilight Zone

Is je zege na anderhalve dag al een beetje beland?

Nee, haha. Totaal niet! Het is alleen maar heel apart. Ik leef in een soort twilight zone ofzo.

Heb je al wat rust kunnen pakken?

Ja, vandaag hang ik op de bank. Ik heb voor het eerst lekker niks, behalve dan bellen met jou en repeteren voor het ochtendprogramma van Radio 538.

De finale eindigde met je zelfgeschreven single Alaska, over de film Into The Wild. Was dat het mooiste wat je zou kunnen doen die avond?

Dat was het doel. Als ik die mocht zingen, dan maakte het me niet zoveel uit of ik zou winnen of niet.

Vincent van Gogh

De Blind Auditions begon je met Vincent van Don Mcclean uit 1971, waarna coach Anouk tegen haar gewoonte in na drie seconden haar stoel draaide. Hoe kwam je bij dat nummer?

Een vriendinnetje van me zong het een keer en toen vond ik het zo’n mooi liedje. Vroeger had ik al een fascinatie voor Vincent van Gogh. Niet heel heftig hoor, maar zijn bijzondere levensloop en schilderijen vond ik interessant. Toen ik het nummer hoorde, ben ik er meer over op gaan zoeken.

Sophia met Jacqueline Govaert van Krezip.

In de finale zong je een duet met Jacqueline Govaert van Krezip. Zij brak in 2000 door met I Would Stay en zelfs toen bestond je nog niet…

Nee, klopt. Maar het was héél leuk om met haar optreden. Ze is ook een lief mens en de repetities waren gezellig. Jacqueline zorgde voor een heel chille sfeer. Ik vond het een van de leukste optredens van de finale.

Hoe was het dat Anouk in de week voor die finale bij je thuis en bij de paardenstallen kwam?

Ook dat was leuk en gezellig. Dat Anouk zo van dieren houdt, die kant had ik van haar nog helemaal niet gezien.

Het was aan de kijkers

Het niveau van alle vier de finalisten was hoog hè? Niemand zakte door het ijs.

Vond ik ook. Ik kon totaal niet inschatten hoe het zou verlopen. Iedereen was heel goed en ook verschillend. Het was echt aan het publiek.

Vorig jaar heb je als toeschouwer van The Battles spontaan opgetreden bij de publieksopwarming. Hoe ging dat?

Toen er gevraagd werd of iemand wilde zingen, trok mijn moeder m’n hand omhoog. De publieksopwarmer kwam me halen en toen stond ik daar ineens.

Je dacht ‘mam, niet doen!’?

Haha ja, want ik wilde eigenlijk helemaal niet. Uiteindelijk vond ik het heel leuk om te doen, hoor.

Achteraf een goede actie van je moeder misschien.

Dat klopt, ik heb me diezelfde avond voor de volgende Voice ingeschreven.

Clubtour in oktober

Je moest na je winst meteen door naar de talkshow van Eva Jinek. Wat is er daarna nog meer gebeurd?

Ik heb nog een heel mooi feest gevierd met iedereen van The voice of Holland, vrienden en familie. Zaterdag moest ik om 10.00 uur wakker worden, omdat ik mijn clubtour toen mocht aankondigen. Dat was top. Daarna is er nog gefilmd in verband met een documentaire die over ons gemaakt wordt en toen was ik nog in RTL Boulevard.

Met die clubtour in oktober speel je met onder meer De Melkweg in Amsterdam en Tivoli Utrecht niet in de minste zalen…

Ja, bizarre zalen zijn dat voor mij.

Een totale tegenstelling met, zoals je zei, dat meisje dat nog nooit door iemand anders was opgemaakt.

Het is vooral allemaal heel snel gegaan. Dat opgemaakt worden is voor mij iets dat bij The Voice hoort. In een half jaar is het van Blind Auditions als totaal onbekend meisje naar het bekendmaken van een clubtour gegaan.

Graag naar Eva Jinek

Vond je het jammer dat je naar Jinek moest, omdat je zeker anderhalf vuur van het eindfeest hebt gemist?

Nee hoor, ik vond het helemaal niet erg. Woensdag was ik er ook en ik vind het heel leuk om er te zijn. Mijn beste vrienden en familie mochten mee gelukkig. Ik hoefde niet meteen in de taxi om ze pas anderhalf uur later te zien.

Hebben jullie de snelheidslimiet nog overschreden?

Dat weet ik niet, maar ik denk het wel haha. Het ging wel snel.

Verbazing bij Sophia, berusting bij en applaus van Stef Classens.

Vrijdag zei je in deze krant dat je rijden een beetje eng vindt. In de finale werd duidelijk dat je niet alleen een auto, maar ook rijlessen hebt gekregen. En nu?

Toch maar rijden hè. Met zo’n prijs kan dat niet anders, nu moet ik wel. Maar zoals ik eerder zei: Soms moet je iets doen wat eng is. Zoals meedoen aan The voice of Holland.

