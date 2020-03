Miss Montreals glas is halfvol

Het zit Miss Montreal op dit moment aan alle kanten mee. Maar zij, Sanne Hans, kijkt ook terug op een periode vol verdriet. Het veranderde de popzangeres.

Ze is op de vrijdagavonden als nieuwe coach in The Voice Kids te zien. Ze heeft voor het eerst een compleet Nederlandstalig (mini-)album uitgebracht, Hier, dat geweldig is ontvangen en hoge cijfers scoort. En ze kondigde vorige week weer een nieuwe clubtour aan voor na de volle festivalzomer. Ja, het gaat Miss Montreal, of Sanna Hans zo je wilt, voor de wind. Dat had ze wel even nodig na een klotetijd voor, tijdens en na het overlijden van haar stiefvader die ze zo lief ‘bonusvader’ noemt.

Bende in huis

Sanne Hans (35) ontvangt Metro in haar leuke jaren ’20-huis in hartje Amersfoort. Als haar über-enthousiaste hondje wat is bedaard, kan aan de grote keukentafel van Sanne en haar vriend Lex worden plaatsgenomen. „Het is een beetje een bende hier”, verontschuldigt de populaire zangeres zich. Verslaggever: „Valt wel mee.” Sanne: „Nee, dit valt niet mee.”

Ze heeft de avond ervoor het titelnummer Hier live in talkshow Op1 gezongen. Aan tafel. „Dat vind ik niet eng, juist leuk. Ik hoef dat stomme loopje naar het podium niet te maken en het maakt het lief en klein. Geen problemen mee.”

Stoel draaien vergeten

Het is twee dagen voor nog twee shows Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome en andere halve week voor clubtour deel één. Inmiddels weten we beter, alles is door het coronavirus afgelast. In The Voice Kids is ze natuurlijk wel te zien en ze maakte een onuitwisbare indruk door bij een meisje haar stoel vergeten om te draaien en met betraande ogen ‘sorry’ te zeggen. Marco Borsato, Ali B en Anouk grepen in en ze kreeg haar lichtje toch (én het meisje Marie). Sanne: „Cool hoor. Het bleek dat ze al voor mij wilde gaan. Het programma bevalt me enorm, het is wat vriendelijker dan The Voice of Holland (ze deed dat drie jaar). Kinderen zijn zo heerlijk. Verkoop je een kind een onzinverhaal, dan hebben ze je gelijk door. Zij zijn puur, dus wij ook.”

In de autowasstraat

Nog meer moois: haar eerste Nederlandstalige album scoort. Sanne lacht, terwijl Lex de koffiemachine bedient voor een tweede bakkie: „Hier staat in alle lijsten. De single gaat op radiostations helemaal top. Ik hoor mezelf bij de tandarts en in de autowasstraat. Ik merk dat ik met Nederlandstalige nummers populairder ben op Spotify. Radio, kranten, tv… ik ben weer overal. En ik bereik nieuwe mensen, waaronder veel jeugd.” Hier (deel 1) is de officiële titel. Dus? „Dus komen er nog twee delen, anders had ik al mijn kruit verschoten. En blijft het lekker gaan, wie weet ga ik dan lekker door met vier, vijf en zes. Bij de najaarsclubtour in oktober komt in elk geval deel 2.”

Ze schreef haar teksten onder meer met producer Gordon Groothedde en collega Diggy Dex. „Lieve Diggy woont ook in Amersfoort. In zijn studio is het zo leuk dat het me niet eens uit maakt of er iets op papier komt. Vaak wel, maar een keer niet is ook goed.” Voor Hier lukte het heel erg wél. Om er een nummer uit te pikken, gemaakt met Diggy Dex: Het Liefst Met Jou (‘om elke dag te vieren, nou zo gemakkelijk is dat niet. Het is moeilijk om te leven, als je kapotgaat van verdriet. Als ik ga, dan het liefst met jou’).

Bonusvader verloren

Sanne: „Die is heel goed gelukt, maar gaat wel over het verliezen van mijn bonusvader. Het vervelendste was dat ik niet bij zijn overlijden was, omdat ik in mijn tweede thuis op Bonaire zat. Te laat komen is traumatisch. Toen ik op het vliegveld mijn tas op de band zette, om terug te keren omdat het slecht met hem ging, trilde mijn horloge. Mijn zus… Ik heb de hele vlucht in paniek zitten hyperventileren. Weken verliepen in een roes en ik realiseerde me de impact voor mijn moeder. Heel naar allemaal. Uiteindelijk kon ik er een tekst over maken en dat verdient mijn stiefvader ook. Zo’n nummer is er in het Nederlands eigenlijk niet. Het heeft een beetje een Hazes-vibe en is heel rauw. Ik heb geprobeerd iets naars om te zetten naar iets melancholisch, maar dan wel positief bedoeld. Ja, het is mijn lievelingsnummer van de vijf.”

Wie het nummer beluistert kan zich voorstellen dat meiden op festivals het luidkeels naar elkaar zullen brullen. „Dat is exact wat ik met dit nummer wilde. Het moest een levenslied worden dat mensen meeblèren, een tragisch nummer dat toch voor saamhorigheid zorgt. Vorige week speelde ik het op een bedrijfsfeest en het ging helemaal los. Dat maakt het ook draaglijk voor mezelf.”

Ouder en wijzer

Niet alle nummers gaan over de verloren geliefde. „Nee, ik schreef ze over een heel jaar. Ik Ben Los gaat bijvoorbeeld over dat ik weleens dronk als ik me niet zo fijn voelde en alleen maar fuck it dacht. En dat ik nu ik wat ouder ben beter weet hoe het zit en dingen anders oplos. Een Stap Terug gaat weer over relaties die uit elkaar gaan. Het is een verzameling.” Dat in veel nummers de doorzetter doorklinkt die opstaat en weer doorgaat, heeft ze niet bewust gedaan. Sanne: „Dat komt denk ik doordat ik zelf een doorzetter ben. Ik ken mensen die ergens in blijven hangen en heb zelf ook de nodige klapjes gehad. Ik weet inmiddels wel hoe ik een knop moet omdraaien. Dingen slijten, je komt er wel weer uit.”

Alles wordt anders

Terwijl de hond weer even te keer gaat omdat een andere viervoeter langs wandelt, zegt ‘Miss Montreal’ dat we het Nederlandstalige tijdens haar liveshows gaan horen. „Alles wordt anders. Er is een nieuw bandlid, een nieuwe opstelling en naast de Nederlandse nummers spelen we de oudere songs in compleet nieuwe versies. Live spelen is mijn uitlaadklep, maar ik deed op een gegeven moment dat waarvan ik wist dat het wel werkte. Het was te druk om daar iets aan te doen en toen begon ik van mezelf te balen. Ik moest veranderen, anders zou ik straks op de automatische piloot op de bühne staan. Muzikaal staat het nu gelukkig als een huis. Ik ben gewoon trots op mezelf en dat zeg ik niet snel.”

De positieve blik die ze nu op het leven heeft, heeft ze vooral te danken aan haar bonusvader, geeft ze toe. „Het glas is nu altijd half vol.” Zo kijkt ze ook naar de clubtour die zaterdag in Hengelo zou moeten beginnen, maar gecanceld is. Aan de gezellige keukentafel is het op dat moment nog helemaal niet duidelijk, maar de mogelijkheid is wel denkbaar. Sanne: „Natuurlijk ga ik het allerliefste optreden en zal het vervelend zijn voor iedereen als het niet zo is. Maar dan denk ik: dan heb ik toch lekker vrij? Zo zie ik het maar en die concerten haal ik heus wel in. Ken je het gevoel nog dat er een uurtje op school uitviel? Nou, zoiets. Maar nogmaals, spélen is natuurlijk dat wat ik het liefste doe.”