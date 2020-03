K3 brengt song Handjes Wassen vanuit huis

K3 heeft vanuit de eigenwoonkamers een nieuwe versie van hun nummer Handjes Draaien opgenomen en gedeeld op YouTube: Handjes Wassen. Metro belde met de Nederlandse inbreng van de meidengroep, Klaasje Meijer (25). Ze zit al twee weken thuis, net als haar collega’s Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen en zovelen in coronatijd.

Ben je nog in België op dit moment?

Klaasje: Nee, ik zit in Nederland. In Rotterdam.

Mag je door de gesloten grens niet naar België toe?

Nee, volgens mij niet. Daar heb je een werkvergunning voor nodig en die heb ik niet. Ik woon er ook niet meer, sinds januari woon ik officieel in Rotterdam.

Stil zitten moeilijk

Hoe ervaar je deze tijd?

Stil zitten vind ik sowieso heel moeilijk. We waren in volle voorbereiding op onze tournee en hadden nog maar vier repetitiedagen staan voor de première. Daarna zouden zes shows per weekend volgend. Lichamelijk waren we helemaal in goede conditie en voorbereid om een hele periode te gaan knallen. Opeens viel alles weg, dat is wel een enorme mindset ofzo. Heel gek dat ik fulltime thuiszit.

Hoeveel shows zijn er gecanceld?

Alle weekenden in maart en april, maal zes shows per weekend. Als de overheid groen licht geeft, hopen we meteen van start te gaan. Alle gecancelde shows worden verschoven, zodat iedereen toch kan komen kijken. Dat betekent dat we een heel hectisch najaar gaan krijgen waarschijnlijk. Maar ja, het hangt allemaal af van het RIVM en de overheden.

Je bent op afstand nog wel bezig met de Vlaamse The Voice Kids hè?

Ja, de opnames zijn stopgezet. We moeten de halve finale en de finale nog, maar we gaan digitaal door. Workshops geven we online, vorige week voor het eerst. We moeten de kinderen tenslotte klaarstomen voor als we weer door kunnen. Zij zingen nu tijdens videobellen en daar geven we feedback op en we zingen stukjes voor. Het is iets minder rechtstreeks, maar het is ook leuk en werkt wel.

Situatie voelt dubbel

Hoe vermaak je je verder?

Twee dagen per week zijn we nog bezig met K3. Dan herhalen we de show, nemen we de teksten samen door, zijn we aan het videobellen en bereiden we andere projecten vanaf huis zo goed mogelijk voor. De andere dagen ben ik vrij en probeer ik mijn hobby’s een beetje bij te houden. Ik doe work outs, een beetje piano spelen, dwarsfluit spelen, boeken lezen. Allemaal dingen waar ik normaal gesproken niet veel tijd voor heb. Dat maakt het gevoel van de situatie dubbel. Het is erg dat we niet aan de tournee konden beginnen, maar ik heb nu tijd voor andere dingen. Dat maakt het ergens ook wel weer lekker.

En jullie bedachten: in deze coronatijd kunnen we ook iets extra’s doen…

Ja. Op ons platform waar fans reageren kwam het idee binnen dat we in plaats van ons nummer Handjes Draaien ook Handjes Wassen zouden kunnen zingen. Dat vonden we een topidee en hebben we gelijk in gang gezet. Onze tekstschrijver Alain Vande Putte, die in Spanje zit, hebben we gevraagd een tekst te maken die toepasselijk is op deze periode. Hij heeft het op afstand op gitaar ingespeeld. Wij hebben vervolgens apart van elkaar vanuit ons eigen huis de stemmen ingezongen.

Skypeverbinding was geen succes

Hoe gaat zoiets? In kleine stukjes, of moet je het lied in één keer doen?

Je eigen opname moet inderdaad van voor tot achter in één keer. Het was lastig en even zoeken, want de stemmen moeten mooi bij elkaar klinken. We probeerden het via een skypeverbinding, maar dat ging absoluut niet. Dan zit je met vertragingen, dus dat werd geen succes. Marthe heeft het uiteindelijk eerst gezongen. Ik heb met een oortje met Marthes versie erbij de tweede stem gedaan en toen Hanne. Ja, het was een toestand om het voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.

Still uit Handjes Wassen op YouTube.

Jullie hadden het in beeld richting de kinderen kunnen zingen, maar het is ook nog een soort videoclip vol handen was-situaties geworden.

We wilden het toch op een beetje ludieke manier brengen. Het moet voor kinderen luchtig blijven, want deze periode is voor hen heel wat. Alle gezinnen zitten thuis en het is moeilijk om aan kinderen uit te leggen waarom ze niet naar school kunnen en hun vriendjes niet kunnen zien. En dat ze hun verjaardag niet mogen vieren. Daarom staken we Handjes Wassen in met een bepaalde K3-vrolijkheid, maar brengen ondertussen een belangrijke boodschap.

Het met z'n allen doen

Want die is er wel degelijk…

Ja, we willen duidelijk maken dat je regels echt moet opvolgen. Kinderen ook, zij moeten onthouden dat ze heel vaak hun handen moeten wassen. Dat we er met z’n allen zo veel mogelijk aan moeten doen om deze periode zo snel mogelijk voorbij te kunnen laten gaan.

En kinderen nemen het van K3 sneller aan dan van hun vader en moeder?

Dat zou zomaar zo kunnen zijn… Dus als mensen het thuis nou lekker opzetten en met hun kinderen gaan zingen. Samen muziek maken is goed voor je ontwikkeling en je hebt gelijk een goede manier om de hygiëne bij te houden.

Vlnr: Hanne, Marthe en Klaasje. | Foto: Studio 100

Wat zou je verder namens jezelf of K3 nog tegen de kinderen willen zeggen?

Dan zeg ik: probeer het thuis nog zo gezellig mogelijk te maken. Als K3 hebben we online veel filmpjes van bijvoorbeeld dingen die je thuis kan knutselen of tekenen. Of je kunt Iedereen K3 kijken, waarin we leuke dingetjes koken. Dat kun je op YouTube allemaal opzoeken. En verder: volhouden en een beetje lief zijn voor elkaar. Hoe beter we het met z’n allen volhouden, hoe sneller dit voorbij is en iedereen weer naar school kan.

Leven in K3 werd een sneltrein

Je zit dit najaar al weer vijf jaar in K3 trouwens, de tijd gaat snel!

Daarom ook weer dat dubbele gevoel dat ik heb. Ik vind het verschrikkelijk als ik zie hoe hard ondernemers en de economie geraakt worden. Het is een ramp, ook in de entertainmentwereld waarin ik zit. Dat vooropgesteld, maar persoonlijk kan ik deze weken ook wel genieten van de rust. Mijn leven is door K3 vanaf 2015 een sneltrein geworden en dat al ruim vier jaar. Die sneltrein is opeens stilgezet. Dat is gek, maar ook weleens goed.