Jeangu Macrooy over het uitlekken van zijn songfestivallied

Sinds de bekendmaking van zijn songfestivalnummer Grow, staat de telefoon van Jeangu Macrooy roodgloeiend en krijgt hij aan de lopende band berichtjes.

„Toen wist ik: het gaat eigenlijk nu pas echt beginnen. Maar ik ben er klaar voor", zegt Jeangu. „Gisteren was echt een bevrijding na zoveel maanden het geheim moeten houden. Ik kan dat eigenlijk helemaal niet goed. Dus ik ben blij dat we het eindelijk kunnen hebben over waar het eigenlijk om gaat: de song."

Toch ging het woensdag eerst vooral om het lek waardoor Grow uren eerder dan gepland al online stond. Daar baalde Jeangu van. „Ik vond het in eerste instantie wel vervelend dat het liedje al voortijdig naar buiten kwam. Maar op een gegeven moment dacht ik: we gaan het gewoon doen zoals het is gepland", legt Jeangu uit. „‘s Avonds had ik echt de ruimte om te praten over hoe het is ontstaan en wat ik ermee wil vertellen en dat moment voelde dan ook echt als het officiële moment."

Over het lied zelf zei de zanger het advies van Duncan Laurence na zijn songfestivalwinst vorig jaar, ter harte te hebben genomen. ‘This is to music first’ riep Duncan toen, dat wil Macrooy naar eigen zeggen in ere houden. Ook voor hem geldt: de muziek is het belangrijkste.

Magere jaren

Sinds de bekendmaking van het lied regent het reacties. „Het doet mij heel goed om te zien dat mensen het mooi vinden en de persoonlijke verhalen te lezen", zegt Jeangu. „Toen dacht ik wel: dit is waarvoor ik het doe. Om een connectie te kunnen maken met mensen."

Voor de 26-jarige Jeangu voelt het nog een beetje onwerkelijk dat hij straks namens Nederland op het podium in Rotterdam staat. Sinds de geboren Surinamer vijf jaar geleden naar Nederland kwam, volgt hij het songfestival op de voet. „Toen ik muziek studeerde in Enschede keken we met allemaal muzikanten naar het songfestival", aldus Jeangu, die Nederland zo na een hele serie magere songfestivaljaren uit het dal zag kruipen.

Toen ontstond bij hem ook de droom om zelf een keer op zo'n groot podium te staan. „Maar dit had ik nooit gedacht. Sommige dingen kan je gewoon niet voorspellen. En zo wordt het stapje bij stapje 'werkelijker'", lacht Jeangu. „Hoe dieper we er in gaan hoe meer ik besef hoe bijzonder het is dat ik dit mag doen."

Coronastress

Op de vraag of hij al last heeft van coronastress, zegt de zanger van niet. De Nederlandse songfestivalinzending probeert zo optimistisch mogelijk te zijn en duimt dat het nieuwe coronavirus geen gevolgen zal hebben voor het Eurovisiesongfestival in mei.

„Ik volg het nieuws natuurlijk wel. Ik hoor allemaal geluiden dat het een bedreiging zou kunnen zijn voor het songfestival, dat het kan worden gecanceld enzo." Hij vervolgt dat hij probeert hoopvol en optimistisch te blijven en dat het virus snel onder controle is. „Maar ja, wat moet dat moet. Gezondheid first", gaat Jeangu verder. „Laten we gewoon met z’n allen hopen dat het gewoon door kan gaan."