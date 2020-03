Hoe volgt Jeangu Duncan op? ‘Juich het toe als soul overwint’

Duncan Laurence opvolgen als songfestivalinzending: je moet het maar durven. Jeangu Macrooy laat woensdagavond het nummer horen waarmee hij dat gaat doen.

Jeangu Macrooy presenteert woensdag bij De Wereld Draait Door de single waarmee hij naar het Eurovisie Songfestival gaat. De zanger maakt soulmuziek, een genre dat doorgaans zelden op het liedjesfestival aanwezig is. Toch hoopt muziekproducent Ronald Molendijk dat we wat van die soul gaan terug horen in zijn inzending. „Dat zorgt voor de nodige diversiteit.”

Volgens Molendijk heeft Nederland de voorbije jaren goed gescoord met liedjes van artiesten die echt deden wat ze zelf wilden. Daarmee doelt hij op de recente topprestaties van natuurlijk Duncan Laurence, maar ook Anouk en The Common Linnets. „Voor hen geldt allemaal dat ze heel lang geschuurd en geschaafd hebben aan hun liedje. Duncan heeft zelfs gezegd dat hij er bijna vier jaar mee bezig is geweest.”

Niet meer luisteren naar het volk

Toch is volgens hem vooral Anouk degene die zeven jaar geleden de ban heeft gebroken. „Door haar is Nederland afgestapt van al die voorrondes. Zij zei met Birds dit is het liedje waar ik het mee ga doen en ik ga het visueel vormgeven met deze mensen. Dat heeft de songfestivalcommissie doen inzien dat het misschien beter was om naar de artiest te gaan luisteren in plaats van naar het volk. Dat is namelijk niet altijd de beste manier om een keuze te maken. Want als je heel veel meningen vraagt, krijg je precies dat: heel veel meningen.”

Macrooy kon dus zonder de inmenging van Nederland aan zijn lied werken. „De commissie schijnt toen ze het nummer van Macrooy hoorden heel erg onder de indruk te zijn geweest van de arrangementen. De vraag is nu alleen: welk sausje gooit hij er overheen? Ik hoop dat de soul dat overwint, dat juich ik zeker toe.”

De topline van Dua Lipa

Het is dus vooral belangrijk dat Macrooy met een nummer aan het Eurovisie Songfestival gaat deelnemen, dat dicht bij hem ligt en waar hij volledig achterstaat. Toch zijn er volgens Molendijk ook een paar elementen die cruciaal zijn om hoge ogen te gooien in mei. „Er is wel een wetmatigheid van wat een goed popnummer behelst. De vorm is heel belangrijk om de kijkers een soort houvast te geven. Dus het traditionele ritme: couplet, refrein, couplet, refrein, een bridge en dan nog een keer het refrein. Tegelijkertijd is wel een bepaalde uniekheid wenselijk, iets dat puur specifiek voor dit nummer is met een ongelooflijk sterke hook, die met z’n allen kunnen meezingen. Tegenwoordig zijn er zelfs speciale tekstschrijvers voor topline, die schrijven alleen een paar zinnen voor op een specifieke melodie. Voor de Dua Lipa’s van deze wereld. Nee, Macrooy is geen Dua Lipa, maar dat was Duncan ook niet. Nederland heeft de voorbije jaren laten zien dat ingetogenheid niet slecht is.”

Dat hebben ze in België inmiddels ook door, zo constateert Molendijk. „Ik vind het nummer van Hooverphonic echt fantastisch. Alleen zijn ze misschien een paar jaar te laat. Wat zij nu doen, heeft Anouk al voor ons gedaan door bijna zwart-wit muziek te maken. Maar het is wel te gek. Net als de inzending van Duitsland trouwens, al is dat wel iets totaal anders. Die komen met een soort jonge Justin Timberlake.”