De Staat blijft zichzelf uitdagen.

De Staat kondigt een bijzonder optreden aan in Rotterdam, waarbij het podium in het midden van de zaal staat. Technisch gezien best complex. „Als iets makkelijk is, is het misschien niet interessant”, stelt zanger Torre Florim.

Begin vorig jaar bracht De Staat zijn vijfde studioalbum Bubblegum uit. Na een uitverkochte clubtour en een speciaal festivaloptreden op Lowlands sluit de band uit Nijmegen deze fase uit zijn carrière af met een optreden op de RTM Stage, een nieuwe zaal van Rotterdam Ahoy, op zaterdag 17 oktober.

„We hebben ooit in Nijmegen een ‘in the round’-show gedaan, nu gaan we dat weer doen in Rotterdam”, onthult Florim. Metro spreekt de zanger in een koffiehuisje op het Mediapark, waar hij het grootste zaaloptreden van De Staat ooit toelicht. Het podium dat hij voor het optreden in gedachten heeft, moet zelfs speciaal worden gemaakt, want zoiets is niet voorhanden. „Het is wat complexer dan een normale show met het podium achterin”, zegt hij ietwat laconiek.

De Staat tijdens zijn optreden op Lowlands. Foto: ANP.

Toen De Staat begin 2009 zijn debuutalbum Wait For Evolution uitbracht, was het nog relatief ongebruikelijk voor Nederlandse bands om grote zalen te vullen, met uitzondering van een Golden Earring of Kane. „Ik weet nog toen Krezip ging optreden in HMH”, zegt Florim over de afscheidsshows van de Tilburgse band destijds. „Toen was dat een ding: ‘Wow, een Nederlandse band in de HMH!’” De Staat zag door de jaren heen ook zijn eigen bezoekersaantallen toenemen en zette in op grote podiumproducties, met het veelbesproken festivaloptreden van afgelopen zomer als hoogtepunt.

„Op Lowlands hebben we een risico genomen, want het was iets wat je niet kunt oefenen. Mensen die er verstand van hadden, zeiden dat het goed komt, dus daar ga je dan van uit. ‘We hebben wel een 3D-modelletje.’ Dus het is een gok, of een well-educated guess, maar je weet niet hoe het eruit komt te zien.”

Groot gebaar

De liveshows zijn door de jaren heen dan ook een lijdraad gaan vormen in het creatieve proces van De Staat. „Als ik nu muziek schrijf, denk ik er al over na hoe we dat live zouden kunnen doen”, erkent Florim. „Het beïnvloedt het schrijfproces. Soms heb ik een tof idee om iets live te brengen, maar heb ik daar geen nummer voor. Als artiesten grotere shows gaan spelen, verandert de muziek vaak, bijvoorbeeld door meer galm te gebruiken. Je hoort het grote gebaar terug in de muziek.”

Dat betekent niet dat de band tijdens het optreden in Rotterdam op safe speelt. „Het feest der herkenning is een krachtige hamer, maar we maken wat we zelf zouden willen zien en horen. We willen niet alleen een show doen met de bekendste nummers. We gooien er ook dingen tussendoor die misschien wat ingewikkeld zijn. Dat doen we altijd. De eerste paar keer dat we dat doen, werkt soms voor geen meter. Mensen voelen het niet, maar als je doorzet, merk je dat je een manier vindt waarop het wél werkt en iets toevoegt.”

De Staats Torre Florim. Foto: Hans-Peter van Velthoven.

Volgens de frontman van De Staat repeteert zijn band ‘te veel’, maar dat vindt hij juist goed. „Er komt een moment dat je je gaat vervelen en dat is het moment waar je naar op zoek moet gaan. In een gekke situatie – wat een show is, want je bent omsingeld door honderden mensen die je aan zitten te staren – is het fijn dat het spiergeheugen of de automatisme er is, zodat je kunt dealen met die ongebruikelijke situatie en niet hoeft na te denken over welk akkoord er komt. Als je plezier hebt op het podium, heeft het publiek ook plezier. Als je hard aan het nadenken bent, van: ‘Wat komt er nu?’, dan voel je dat als publiek. Ik ben dus een voorstander van veel repeteren. Zodra je je gaat vervelen, zit je goed en dan moet je nog even door. Dan kom je op het terrein van andere dingen uitproberen, word je superflexibel en dan kun je alleen nog optreden om daar goed in te worden. Want dat kun je niet repeteren.”

Net als in de film

Naast het grote podium, zoekt De Staat ook het grote scherm op. Onder de noemer De Staat On The Big Screen laat de groep zijn meest spraakmakende videoclips zien, ingeleid door hun goede vriend Eric Corton en met de regisseurs van de betreffende videoclips als gasten. De eerste vertoning was afgelopen donderdag in Rotterdam en er volgen er deze week nog twee: dinsdag in de Lux in Nijmegen en vrijdag in het EYE Filmmuseum in Amsterdam. „Je moet wel een hoop video’s hebben om het te kunnen doen”, lacht Florim.

„Onze focus ligt heel erg op video, dus dingen die ook wel werken in een bioscoop. Als je gewoon een videoclip hebt van een band die een liedje speelt, is dat misschien niet zo leuk, dus daar hebben we rekening mee gehouden met de selectie.” Na dit alles gaat De Staat verder met een volgend album. „Ik schrijf altijd over dingen die ik interessant vind of over obsessies die ik heb”, besluit hij. „Die zullen er altijd zijn.”

De kaartverkoop voor het concert van De Staat in Ahoy start op vrijdag 13 maart om 10.00 uur via www.destaatintheround.nl.