Chef’Special houdt niks achter

Chef’Special brengt vrijdag zijn vierde album Unfold uit. Op deze plaat is de band nog opener dan voorheen. „Mensen zijn niet perfect en onze muziek mag daar een afspiegeling van zijn”, aldus zanger Joshua Nolet.

Na een jaar van relatieve rust gaat het Haarlemse kwintet een drukke periode tegemoet. Nadat Unfold vrijdag verschijnt, volgt er een strak uitverkochte clubtour, tientallen festivalshows in binnen- en buitenland (waaronder Pinkpop en Zwarte Cross) en in december wordt het jaar afgesloten met shows in AFAS Live, Ahoy en het Klokgebouw.

Aan de vooravond van dit alles staan frontman Joshua Nolet en Guido Joseph ons te woord in een rustige hotellobby. Nolet legt uit dat zelfreflectie, vooruitkijken en verbinden de centrale thema’s van Unfold vormen. „Het gaat over het verlangen om er te mogen zijn versus de angst om er te mogen zijn. Ruimte innemen op een positieve manier en accepteren dat het leven donker is soms. En dat ‘t niet erg is en erbij hoort.”

Hoewel de nummers op Unfold op het eerste gehoor opbeurend klinken, gaat Nolet in zijn teksten verder de diepte in dan ooit tevoren. „Ik had denk ik de behoefte om iets eerlijker te zijn”, zegt hij reflecterend op de nieuwe songs. In 2018 vertelde hij openhartig over zijn depressie en dat komt ook in enkele songs aan bod.

Gevoel

„Als artiest wil je dat wat je doet een vertolking is van je binnenwereld, van je gevoel. Ik ga een beetje heen en weer; de winter is heel donker voor mij, daar ben ik heel eerlijk in geweest. Het is mooi dat het zijn weg vindt in de muziek. Dat ik daar open over kan zijn en niet iets hoef achter te houden of te verbergen en er hopelijk iets positiefs van kan maken. Het is sowieso fijn om iets op te schrijven en te kunnen omzetten naar een liedje. Dat maakt het bespreekbaar en je zegt er meteen mee: ‘Dit mag er dus zijn.’ Dat heeft voor mij een verlichtend effect gehad. Ook met de liedjes van vroeger die we nog spelen. Mensen herkennen zich erin.”

Behalve dat Unfold tekstueel bijzonder persoonlijk is, zocht de band ook muzikaal het experiment op. „Op het moment dat we soort van een selectie hadden gemaakt van welke songs de basis moeten vormen voor het album, hebben we heel veel tijd genomen om de songs zo goed mogelijk te maken en veel versies uitgeprobeerd”, vertelt Nolet. „Dan geef je jezelf de ruimte om te experimenteren.” Guido Joseph nam – voor het eerst – de gehele productie op zich. „Trial en error is superbelangrijk bij het maken van een album”, legt hij uit. „Dat hoort bij het proces. Je weet niet wat de uitkomst zal zijn en je weet wat niet wat gaat werken. Dat wil je voorkomen, anders ga je iets doen wat je al eerder hebt gedaan. Experimenteren is jezelf toestaan fouten te maken. Of iets doen wat nergens naar klinkt en zo uitkomen bij iets wat je niet eerder hebt gedaan.”

Zelf doen

De werkwijze was dan ook iets anders dan voorheen het geval was. „Toen we begonnen met schrijven, is Guido meteen gaan produceren, zodat we tijdens het schrijfproces al een gevoel kregen van hoe het ging klinken”, zegt Nolet. „Dus de richting en de koers werden al in een vroeg stadium bepaald, in plaats van dat een externe producer een kant op gaat waar je niet aan gedacht had, maar die wel cool is.” De gitarist knikt instemmend. „Terwijl we wel goede ervaringen hebben met samenwerken met andere mensen”, vult hij aan. „Dat gaf ons andere inzichten. Het is niet zo zwart-wit dat dit slecht is en dit goed, maar op dit moment is dit de juiste weg. Het was niet echt een bewuste keuze. Tijdens het schrijven waren we aan het luisteren naar de nummers en we dachten: ‘We zijn nu al zover, we kunnen net zo goed zelf afmaken.’” De band had vertrouwen in de muzikant, stelt Nolet. „Bij het maken van ons vorige album waren er songs die we hebben teruggehaald zodat Guido ze nog kon tweaken, om het meer Chef’Special te maken.”

Unfold klinkt het meest zoals Chef’Special live klinkt, vindt de frontman. „De energie die wij live hebben, wilde ik graag terugvinden op het album. Op de voorgaande albums, toen we met andere producers werkten, was het toch zo dat het meer voelde als de studioversies van de songs. Hier zijn Chef’Special live en Chef’Special in de studio op een organische manier samengekomen.” Qua sounds durft Chef’Special nu ook meer. „We zijn niet bang om iets te maken wat niet populair of gangbaar is”, besluit Joseph. „Als wij het cool vinden met zijn vijven is het genoeg om op plaat te zetten. Dat vertrouwen heb je. Met heel de weg die we hebben afgelegd, hebben we keer op keer bewezen dat onze intuïtie ergens op slaat en dat het overkomt op mensen.”

Chef’Special treedt op 4 december op in AFAS Live, Amsterdam, op 12 december op de RTM Stage in Ahoy, Rotterdam en op 19 december in het Klokgebouw, Eindhoven. Er zijn nog kaarten beschikbaar.