Zangeres Duffy: Ben verkracht, gedrogeerd en gevangen gezet

Na een radiostilte van vijf jaar brengt rapper Dio vandaag de single Luchtkastelen uit. „Het is een helse route geweest, maar ik geloof dat het het allemaal waard gaat zijn."

Het is ruim tien jaar geleden dat de als Diorno Braaf geboren hiphopartiest grote hits scoorde met Tijdmachine, Aye en Baby. In 2015 verscheen zijn laatste album De Man bij hiphoplabel TopNotch, hetzelfde jaar dat deze platenfirma een nieuwe lichting rappers lanceerde door middel van het New Wave-project, waaronder Lil’ Kleine, Ronnie Flex en Frenna. In de tussentijd is er veel veranderd en domineert Nederlandstalige hiphop de albumlijsten. Samen met singer-songwriter Gerson Main werkte Dio aan een nieuw album, dat dit voorjaar moet verschijnen. De eerste single is het titelnummer Luchtkastelen. „Ik zal de laatste zijn die zegt dat vroeger alles beter was, maar ik ga graag terug naar de tijd waar er meer authenticiteit in het Nederlandse muzieklandschap was”, zegt Dio over de nu populaire rapnummers.

Dio’s nieuwe album verschijnt bij Sony Music, nadat hij en TopNotch ruim een jaar geleden uit elkaar waren gegaan. „Die relatie was opgebrand. Dat heeft mede ook te maken met alle veranderingen die de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden in de infrastructuur van TopNotch.” Kort gezegd, de prioriteiten kwamen ergens anders te liggen. Dat terwijl hij in 2018 nog op het punt stond om een album uit te brengen bij TopNotch. „Is deze muziek urgent genoeg?”, vroeg hij zich af. „Is het echt anders? Is er enige noodzaak om dit uit te brengen? Ik ben er op het laatste moment achtergekomen dat dit niet zo was. Ik heb het album teruggetrokken en mezelf kritisch gevraagd of ik nog muziek moet maken als ik niet meer het verschil kan maken, niet meer kan blijven innoveren en mezelf blijven inspireren.”