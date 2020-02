Zanger Ruben Annink klom uit dal door Beste Zangers

Dankzij het tv-programma De Beste Zangers Van Nederland werd Ruben Annink niet alleen bekend bij een groot publiek, het hielp de singer-songwriter ook om zijn alcoholgebruik een halt toe te roepen.

The Voice Kids

De 21-jarige Annink is voor velen wellicht een nieuw gezicht, maar de Amsterdamse zanger heeft al ruime ervaring met muziekprogramma’s op televisie. Op dertienjarige leeftijd deed hij mee aan The Voice Kids, hoewel hij tijdens de ‘battles’ in dat programma sneuvelde.

„Ik heb me daar best wel rot over gevoeld toen, dat weet ik nog goed. Je hebt in de eerste ronde die stoelen die voor je omgedraaid zijn en daar ben je trots op, maar in de tweede ronde val je af en je ziet al die mensen die beter zijn dan jij bent. Dat demotiveerde mij relatief veel. Wat mij gered heeft toen was dat ik als straatmuzikant in Haarlem speelde. Dat deed ik toen samen met een vriend van mij, dus ik ging in principe gewoon door.”

Hij werd onder contract gesteld door Ali B, met wie hij in 2015 de hit Terwijl Jullie Nog Bij Me Zijn scoorde. Datzelfde jaar deed hij mee aan een andere talentenjacht; De Beste Singer-Songwriter Van Nederland. „Zelf zag ik het niet zo zitten”, erkent hij. „Mijn manager zei: ‘Deze kans krijg je maar één keer. Je moet gewoon doen waar je goed in bent.’ Maar ik wist niet of ik goed genoeg was, want ik was nog hartstikke jong, zestien jaar oud, en ik schreef pas sinds een jaar mijn eigen liedjes. Het was heel erg spannend en ik zag het zelf ook niet gebeuren. Ik dacht niet dat ik door ging, maar op de een of andere manier flikte ik het gewoon.”

Hij schopte het tot de finale, waar hij het aflegde tegen Anna Rune. Vervolgens had hij een hit met Monica Geuze en Jonna Fraser en maakte hij een track met rapper Keizer. „Ik dacht: ‘Als ik in het Nederlands nummers maken wil, moet het misschien wel urban zijn.’ Ik was bij een urbanlabel getekend, dus ik ben heel veel urbanmuziek gaan maken, maar wel op mijn manier alsnog. Na die zoektocht kwam ik erbij uit dat het toch niet mijn sound was.”

/Ruben Annink

Clown

Inmiddels heeft hij wel ‘zijn’ sound gevonden, zoals te horen is op de vorig jaar verschenen EP Helderzien. Met topproducer Gordon Groothedde werkt hij aan de opvolger, die later dit jaar verschijnt. „Helderzien ging over de periode dat het slecht met mij ging mentaal. Meestal schrijf je met terugwerkende kracht over een periode die je net hebt afgesloten.” Ondanks zijn beladen liedteksten had niemand door dat Annink in de put zat. „Dat is omdat ik altijd een masker op had. Ik was altijd de clown, maar stiekem ging het niet goed met me. Daarom schreef ik daarover. Na een optreden in Breda kwam er een lief meisje naar me toe. Ze zei: ‘Het is een tijd slecht gegaan, maar als ik jouw liedjes luister, merk ik dat ik niet alleen ben. Dat stelt me echt gerust.’ Dan breek je van binnen, dat zo’n meisje van veertien hetzelfde meemaakt als jij.”

De reden voor Anninks depressie, hangt samen met zijn alcoholgebruik. Aan de vooravond van zijn deelname aan De Beste Zangers Van Nederland, afgelopen zomer, besloot hij daar een streep onder te zetten. „Het was me wel duidelijk dat ik te veel dronk. Het was zover dat ik bijna niet meer nuchter was.” Zanger Glen Faria, de schrijver van Davina Michelle’s hitsingle Duurt Te Lang, schoot te hulp. „Hij zei toen: ‘Luister, dit is misschien het moment waarop het zou kunnen gebeuren; daar wil je nuchter bij zijn.

Ik verwacht niet dat je helemaal naar de klote gaat daar en dat je stem weg is.’ Dat heb ik serieus opgevat. Toen was het klaar. In plaats van de kroeg in, nam ik zangles en in plaats van hangen met vrienden ging ik naar de sportschool. Het was over met de pret en door met andere pret.”

/Ruben Annink

Verstijven

Zijn verbroken relatie leverde hem de inspiratie op voor zijn nieuwe single Wat Heb Je Nou Gedaan. „Dat is de vraag die je aan jezelf stelt wanneer je weet dat je het echt hebt verkloot deze keer. Het moment dat je niet meer terug kan. Dat het al te laat is en je haar al verloren hebt. Toen ik dat meemaakte, werd ik zo gevangen in dat moment: had ik toen maar wat gedaan, was ik maar achter haar aan gerend, had ik maar mijn bek opengetrokken. Ik verstijfde op dat moment. Dat heeft zo erg op me ingewerkt.”

Toch worden zijn volgende nummers een stuk vrolijker, belooft Annink. „Nu merk ik duidelijk dat ik schrijf over de periode dat het beter met me ging. Het wordt een veel positievere plaat dan Helderzien.”