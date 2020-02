Wie wordt de tiende Voice of Holland?

Emma, Sophia, Daphne of Stef. Een van deze vier namen schalt vrijdagavond door de buis als jubileum-Voice of Holland.

Seizoen tien van The voice of Holland beleeft vrijdagavond voor anderhalf tot twee miljoen kijkers op RTL 4 z’n ontknoping. Rond de klok van half elf roept het presentatieduo Chantal Janzen en Martijn Krabbé de naam van de tiende Voice: Emma, Sophia, Daphne of Stef. De winnaar gaat naar huis met een auto, een platencontract en 50.000 euro. Metro schoof woensdagavond bij de vier finalisten aan. Ze leven al weken in een Voice-bubbel, maar oogden relaxt. Dat ze daarna ook nog aan de talkshowtafel van Eva Jinek werden verwacht, vonden de zangtalenten ‘niet spannend, maar vooral heel erg leuk’.

Daphne van Ditshuizen (20).

Ben je al een beetje geland?

Stef (26): Ik had ‘m niet zien aankomen. Twee keer niet zelfs, ook niet bij de eerste liveshow. Toen had ik een voorgevoel dat het ‘m niet zou worden. In de halve finale nam ik het op tegen Ayoub. Die was duidelijk de favoriet, maar ja, toch niet.

Daphne (20): Nee, het voelt nog steeds alsof ik gisteren dacht ‘Oh jeeh, als er alsjeblieft maar één stoel draait’.

Emma (17): Ik moest tegen de mega-populaire Kes, dus toen had ik dit niet verwacht. Tijd om te landen heb je vanwege de volgende show eigenlijk niet, maar ik voel me goed.

Sophia (17): Eigenlijk besefte ik vorige week pas waar ik mee bezig ben toen ik via Instagram vroeg om me naar de finale te stemmen. Toen dacht ik: finale?? Holie! Verder went het hier in Hilversum hoor. Het vele hier zijn, de mensen, de camera’s, de routine. Maar dat we nog maar met z’n vieren over zijn, vind ik bizar.

Emma Boertien (17).

Na The Voice eindexamen

Wat doe je in het dagelijks leven buiten The voice of Holland?

Daphne: Ik doe de Herman Brood Academie in Utrecht en reis veel heen en weer naar mijn ouders in Drenthe.

Emma: Ik zit in havo 5, heb dit jaar eindexamen. Ik zit ook op zangles en zit in een bandje.

Stef: Ik werk als songwriter voor anderen, ik geef songwrite-lessen, ik ben muziekpedagoog op een kinderdagverblijf en speel in een coverband.

Sophia: Ik zit in mijn havo-eindexamenjaar. En verder zing en schrijf ik heel veel.

'Doorgestoken kaart'

Wat vond je van het Anouk-stormpje? (de coach schoot vorige week door het verlies van haar talent Sanne uit haar slof met de woorden ‘het lijkt wel doorgestoken kaart’. Daphne ging onverwacht wél door).

Emma: Bedoel je dat ze m’n outfit niet mooi vond? Boeien, haha! Ooooh, wacht. Ik snapte wel dat Anouk teleurgesteld was, maar ja, de mensen thuis hebben het voor het zeggen.

Sophia: Ik vond het vooral heel heftig dat Sanne eruit ging. Ik gun het Daphne 100.000 procent, maar Sanne was mijn teamgenootje. Het leek ons supervet om samen in de finale te staan.

Sophia Kruithof (17).

Limburger Stef: Ik heb me er niet mee bezig gehouden, want met mijn coverband heb ik carnavalsoptredens gedaan. Ik wilde even lekker met beide benen op de grond staan en dat lukt wel als het publiek met bier in de hand en met hun rug naar je toe staan.

Daphne: Ik heb er een kater aan overgehouden, aan mijn slechte optreden en alle ophef eromheen. Dat duurde een weekend. Op maandag ging de knop om en heb social media aan de kant geschoven. Ik kan alleen maar blij zijn dat ik in de finale mijn optreden van vrijdag recht kan trekken. Nu kan ik denken: Daphne, dat coupletje ging fout, je herpakte je en de vier shows ervoor gingen goed. Een jaar geleden had de kater een maand geduurd. The Voice heeft me veerkrachtiger gemaakt.

Nieuwe auto

Heb je je rijbewijs of les je al?

Emma: Ik mag al rijlessen nemen, maar ben nu te druk. Na mijn examen neem ik ze wel, ook als ik de auto niet win.

Stef: Ja, maar ik rijd nu in de auto van mijn ouders. Die van mij staat in de garage, want er zijn wat dingen aan de hand.

Daphne: Ja en ik heb een auto. Maar van de auto die je kunt winnen ben ik ook niet vies.

Sophia: Nee… Ik vind rijden best eng. Als ik de auto win, dan neem ik wel les. Soms moet je dingen doen, ook al vind je ze eng. Zoals meedoen aan The voice of Holland.

Stef Classens (24).

Wat ga je met 50.000 euro doen?

Alle vier, samengevat: Investeren in de muziek en een carrière.

Sophia: En ik ga even lekker op vakantie en wil een nieuwe gitaar.

Platencontract

Wat voor album zou je willen maken?

Sophia: Ik heb al veel nummers liggen en dat zijn niet allemaal kleine liedjes. Dus verwacht van mij ook uptempo, al doe ik dat minder.

Stef: Een album met alleen maar liedjes die ik zelf schrijf.

Emma: Een mix van zelfgeschreven soul-, pop- en gevoelige nummers en wat covers die ik me eigen maak. My Way op mijn manier komt er sowieso op.

Daphne: Ik zit in een dilemma. Als ik met mijn gitaartje zit, dan speel ik veel country en ben ik de singer-songwriter. Ben ik bij een producer, dan wordt het al snel poppy. Beide stijlen vind ik vet en ga ik introduceren. Mijn single? Geheim!

Voorspelling

De winnaar wordt…

Daphne: Ik weet zeker dat Emma een goede kanshebber is en Sophia is populair. In eerste instantie dacht ik dat het tussen hun twee zou gaan, maar na vrijdag kan Stef zomaar met de beker naar huis gaan.

Sophia: Ik vind de andere drie oprecht heel goed, maar ik denk, volgens mij… nee ik weet het echt niet. Ik weet wel dat ik het niet snap hoe ik hier zelf ben gekomen.

Stef: Lastig. Als ik in mezelf zou geloven, dan hoorde je nu Stef. Maar ik heb vooral een zwak voor Emma. Ze is te gek, maar ook Sophia is heel eigen.

Emma: Sophia, maar de mensen thuis hebben het voor het zeggen.

Solo en nieuw

Alle finalisten zingen vrijdag in ieder geval een solo en een duet. Tijdens de show vallen twee kanshebbers af, waarna de overgebleven talenten hun nieuwe single mogen (en moeten) zingen. Coach Waylon heeft met Emma en Stef nog twee ijzers in het vuur, Anouk (Sophia) en Ali B (Daphne) nog één. Lil Kleine heeft al zijn talenten onderweg verloren.

De negen Voices of Holland tot nu toe waren Ben Saunders, Iris Kroes, Leona Philippo, Julia van der Toorn, OG3NE, Maan, Pleun Bierbooms, Jim van der Zee en Dennis van Aarssen.