Eind dit jaar keren de Ladies Of Soul terug naar de Ziggo Dome. De Amsterdamse concertzaal wordt op 20 november opnieuw het centrum van de soul. „Het moet elke keer een uitdaging blijven”, zegt Glennis Grace.

Een voor een druppelen zangeressen Edsilia Rombley, Glennis Grace, Berget Lewis en saxofoniste Candy Dulfer binnen in de kleedkamer van de Plantage in Amsterdam, waar ze te gast zijn bij de opnames van de talkshow van Eva Jinek. De presentatrice zelf zegt ook nog even gedag terwijl de Ladies enthousiast vertellen over de zevende editie van hun gezamenlijke soulshow.

Normaal gesproken worden de voorstellingen van Ladies Of Soul altijd in februari gehouden, maar vanwege beschikbaarheid van de zaal en de drukke agenda’s van de dames zelf is besloten het concert dit jaar voor het eerst in november te houden. Negen maanden voorafgaand aan de show hebben de dames alleen nog een lijst met liedjes en heel veel ideeën. „Je hebt een blueprint met een aantal dingen die ieder jaar terugkomen”, aldus Berget. „Nu hebben we de tijd om andere mooie dingen te bedenken.”

Volop ideeën voor Ladies Of Soul. Foto: Mike van den Toorn.

„Shazam en Spotify zijn onze beste vrienden”, zegt Candy over het samenstellen van het repertoire voor Ladies Of Soul. „Voor mij is het heel moeilijk, want saxofoonhits zijn op één hand te tellen en een ervan is van mij”, grapt ze. Hoewel soul en aanverwante muziek een voornamelijk Amerikaanse voedingsbodem heeft, kijken de dames ook naar wat er in eigen land speelt – of speelde. „Ik bedenk opeens iets heel leuks”, zegt Candy in reactie op de opmerking dat er ook soul- en discogroepen van Nederlandse bodem waren. „Een van de hoogtepunten van vorig jaar was dat Mai Tai meedeed. Ik dacht opeens: ‘Ik was vroeger fan van Spargo. We zouden You And Me kunnen doen.’” Er wordt positief gereageerd door de zangeressen. „Die heb ik live gezien”, vertelt Edsilia. „Ik denk dat ik die doe”, zegt Candy opnieuw. „Dank voor de tip.”

Raadsel

Welk repertoire er verder gezongen wordt, is ook voor de dames zelf nog een raadsel, al betwijfelt Glennis of ze weer liedjes van haar grote idool zal zingen. „Ik denk nu niet dat ik dit jaar iets van Whitney ga doen. Hoewel ik weet dat mensen het graag willen horen, maar er zijn meer artiesten die ik te gek vind om liedjes van te zingen.” De andere twee zangeressen kunnen toch ook hits van Whitney Houston zingen? „Ik kom echt niet aan Whitney!”, schatert Edsilia. „Er zijn enkele grenzen waar je niet overheen gaat en dit is de grens voor mij. Er zijn een paar nummers die ik wel zou kunnen zingen, maar daar hou ik me van weg. Hetzelfde met Tina Turner; dat kan Berget zó goed. Je wil ook dat iemand shinet en het beste uit zichzelf haalt.” Berget geeft aan dat ze de muziek van Houston ook erg leuk vindt. „Ik zou het te gek vinden als jij het dit jaar zou doen”, antwoordt Glennis. „Daar durf ik niet mijn vingers aan te branden”, reageert Berget. „Ik weet dat ze het echt wel kan”, wijst Glennis.

Afpakken

„Het is mooi dat ieder haar eigen gave heeft”, stelt Berget. „Dat is wat ons zo uniek maakt. We zijn allemaal individuen; dat is onze kracht. Als we allemaal hetzelfde zouden klinken, zou dat saai zijn.” Saai wordt het met deze powervrouwen sowieso niet. Zelfs wanneer dingen tijdens de opvoering niet geheel volgens plan verlopen, kunnen ze erom lachen. „Er gebeurt zoveel op zo’n moment, als er iets fout gaat, is dat niet zo heel erg. Het kan ook wel grappig zijn”, erkent Berget. „Als iemand iets meezingt dat voor iemand anders bedoeld is bijvoorbeeld”, knipoogt Glennis. „Hallo, that’s my line!”, roept Berget. „Dat gebeurt ook altijd bij mij. Glennis pakt altijd mijn zinnetjes af. Maar het is leuk als dat gebeurt; dat zijn leuke anekdotes voor later.” Die hebben ze dan ook voldoende. „Zij zijn zo ad rem”, vindt Candy. „We zijn toch wel relaxt, ondanks de zenuwen en dan gebeuren de allerleukste dingen. Mensen komen niet voor een hele statische show.”

„De kleding veroorzaakt altijd stress”, verzucht Glennis desondanks. „Voor vrouwen is het altijd stress”, geeft Edsilia toe. „Dat had ik vandaag ook toen ik voor de spiegel stond.” De dames delen hun ervaringen over hun outfits. „Hoe mooier het is, hoe strakker het zit”, aldus Candy. „Dat is niet handig als je moet zingen.” De andere Ladies knikken instemmend. „Je wil ook dat het comfortabel is”, beaamt Berget. „Ik heb altijd een probleem met schoenen. Die schop ik halverwege de show al uit of er is een hak gebroken en trek ik mijn gympen aan.” Tegelijkertijd vinden ze het hartstikke leuk om zich met de kleding bezig te houden. „Het hoort er wel bij en je wilt ook uitpakken tijdens de show”, zegt Edsilia tot besluit. Ze glimlacht. „Maar dat is wel onze achilleshiel.”

Ladies Of Soul vindt op 20 november plaats in de Ziggo Dome te Amsterdam. De kaartverkoop is inmiddels gestart.