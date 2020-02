The Weeknd kondigt show in Amsterdamse Ziggo Dome aan

Goed nieuws voor fans van The Weeknd: de zanger keert dit jaar terug in Nederland. Op 27 oktober geeft hij een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome, zo heeft organisator MOJO bekendgemaakt.

Het optreden maakt deel uit van de donderdag aangekondigde wereldtournee van The Weeknd.

Europa

In juni trapt de Canadese zanger deze af in Vancouver. Daarna volgt een lange serie concerten in Noord-Amerika. In oktober en november speelt The Weeknd in Europa. Hij speelt onder meer in Engeland, België, Frankrijk en Duitsland.

De tournee staat in het teken van het nieuwe album After Hours, dat op 20 maart uitkomt. Op de plaat staan onder meer de liedjes Heartless en Blinding Lights. De laatste is momenteel in een groot deel van de wereld een grote hit. Onder meer in Nederland bereikte de single de eerste plaats.

The Weeknd speelde een keer eerder, in februari 2017, in de Ziggo Dome.