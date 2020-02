Stormloop op kaarten eigen festival Snollebollekes.

We hebben een poosje weinig vernomen van Mika, maar de Brit-Lebanese zanger hoopt zijn Nederlandse fans terug te winnen na een lange afwezigheid. „Ik vind dat ik opnieuw een band moet opbouwen met Nederland."

Het is alweer elf jaar geleden dat Mika zijn laatste hit scoorde met het nummer Rain. De zanger, die eigenlijk Michael Holbrook heet, maakte een grootste entree in de muziekwereld toen hij in 2007 zijn debuutalbum Life In Cartoon Motion uitbracht, dat een platina status behaalde en vier top 10-noteringen voortbracht: Grace Kelly, Big Girl (You Are Beautiful), Happy Ending en de nummer 1-hit Relax, Take It Easy.

Hoewel het hitsaldo na zijn de opvolger The Boy Who Knew Too Much niet verder opliep, heeft Mika zeker niet stilgezeten. Onlangs verscheen zijn vijfde langspeler, My Name Is Michael Holbrook. Het feit dat zijn echte naam op de hoes prijkt, betekent volgens Mika niet dat dit album per definitie persoonlijker is dan zijn voorgaande platen. „Ieder album vertelt iets over mijn leven”, licht hij toe. „Omdat mijn eerste plaat een supercommercieel succes was, betekent het niet dat het niet superpersoonlijk was.”