Rechten Spraakwater moeten leven redden

De „machtige, krachtige, docterandus P-achtige rhymes, die je bij blijven tot je tachtigste verjaardag" moeten voor geld gaan zorgen.

Rapper Extince (53) wil namelijke de masterrechten van zijn hit Spraakwater verkopen. Hij heeft 'heel veel' geld nodig voor een goed doel. „Het gaat om een mensenleven en er is met betrekking tot een operatie haast bij geboden!", schrijft hij op Instagram.

Baanbrekend nummer

De in Oosterhout geboren rapper en tekstschrijver, van wie de echte naam Peter Kops is, heeft veel betekend voor de Nederlandse hiphop. Spraakwater was in de jaren negentig het eerste Nederlandstalige hiphopnummer ooit dat in de top 10 belandde.

Dat was volgens de rapper het startsein voor veel andere artiesten in de Nederlandse scene. „Geen probleem, graag gedaan, zo draagt iedereen zijn steentje bij. Maar nu is de nood dus werkelijk aan de man and I'm that serious. Ik wil dat dit plan slaagt no matter what", aldus Extince.

Save Ruby's life

Hoeveel de rechten voor het nummer moeten opleveren, is niet duidelijk, evenals hoe de veiling georganiseerd wordt. In een latere Instagramstorie zegt de tekstschrijver ook een nieuw nummer op te willen nemen met 'bekende namen'.

In de link in de biografie op zijn Instagrampagina is een inzamelingsactie te vinden: Save Ruby's life. In een van de blogs is te lezen dat de 24-jarige Ruby al 12 jaar erg ziek is en het Ehlers Danlos Syndroom (EDS) heeft, een erfelijke bindweefselaandoening. Dit heeft gezorgd voor craniocervicale instabiliteit en atlantoaxiale instabiliteit: de hoge nekwervels van Ruby zijn instabiel en kunnen de schedel niet ondersteunen. Ook heeft zij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.

Die combinatie zorgt voor „neurologische schade en een scala aan neurologische klachten.” Volgens de tekst is er in Nederland geen onderzoek en diagnose mogelijk en worden deze in het buitenland niet vergoed. Een neurochirurg in Barcelona zou Ruby kunnen behandelen, maar deze operatie kost 80.000 euro.