Nienke Plas bezingt haar liefdesleven 

Nienke Plas brengt morgen het eerste nummer uit van haar EP Lucky Number 7, waarop ze zeven amoureuze verhoudingen uit haar 33-jarige leven bezingt. „Sommigen zijn letterlijk een passant geweest”, lacht ze.

De laatste vier jaar was het moeilijk om Nienke Plas te ontlopen, tenzij je geen tv- of internetaansluiting hebt. Sinds ze in 2016 met Shitty Diaries en Hahalogs startte op haar YouTube-kanaal vergaarde ze bijna driehonderdduizend abonnees, ze had een rol in twee speelfilms en was te zien in diverse RTL-programma’s, waaronder Expeditie Robinson, The Masked Singer en De TV Kantine, waarin ze Glennis Grace persifleerde.

Vorig jaar won ze nog twee Televisier-Sterren voor haar verdiensten. Twee jaar geleden startte ze haar zangcarrière met de single Vrijdag en die krijgt nu een vervolg met Lucky Number 7, waarvan Andere Lobi het eerste nummer is dat verschijnt. We spreken de populaire mediavrouw terwijl ze haar boodschappen aan het doen is. „Ik loop nu de Dirk binnen. Voor het geval dat je denkt: ‘Wat is ze aan het doen?’”

Persoonlijk

De zeven songs op Lucky Number 7, waarvan er elke laatste vrijdag van de maand eentje verschijnt, gaan over de lust en de liefde. Elk gerelateerd aan een andere man, waaronder haar verloofde Resley Stjeward, met wie ze dertien jaar samen is. „Het idee is ontstaan toen ik ging nadenken over de insteek van de nummers. Ik bedacht ineens dat liefdesliedjes het meest voorkomend zijn, dus het leek me leuk om al mijn liefdes en lustmomenten te behandelen.”

Zeer persoonlijke songs dus. „Het is niet dat ieder nummer echt gericht is aan een man, maar het gaat er vooral over hoe je was in een relatie of met een fling of friend with benefits. Dus het gaat heel erg over de situatie en niet per se over de man zelf, maar als je een beetje aan het opletten bent, weet je wel welke voor jou is.”

Haar vriend had er geen moeite mee dat ze haar voorgaande uitspattingen uit haar liefdesleven wilde vereeuwigen. „Toen ik ermee op de proppen kwam, zei hij: ‘Goed idee! Dat is echt iets voor jou, natuurlijk. Ik zou het doen.’ Dus toen ben ik dat gaan doen. Hij was niet bij de schrijfsessies, anders had ‘ie denk ik wel af en toe zijn oren dichtgedaan. Maar hij stond erachter. Het is je geschiedenis, dus het is niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken. Hij vond het eigenlijk alleen maar heel leuk.”

Ze schreef de tracks samen met onder anderen Willie Wartaal, Twan van Steenhoven (The Opposites) en Alain Clark. „Het is belangrijk dat het klikt, want het is heel persoonlijk allemaal”, zegt ze over haar songschrijfpartners. „Je bent op elkaar aangewezen. Als jij je durft te uiten, kan een ander ermee aan de slag om er iets vets van te maken.” Met deze EP hoopt ze haar muziekcarrière voort te zetten, zegt ze enthousiast, voordat ze even pauzeert. „Wacht, ik ga even afrekenen.”

Angst

Haar carrière in de spotlights kwam pas laat op gang. „Ik was een extravagant meisje altijd, lekker outgoing, maar naarmate ik ouder werd, werd ik ook banger en onzekerder. Ik denk dat iedereen die onzekere momenten ervaart. Heel stom is dat. Als je twaalf bent en in een achtbaan zit, denk je: ‘Yes!’. Als je dat doet wanneer je dertig bent, denk je: ‘Dus zo ga ik dood.’ Raar! Dat vind je in een keer minder leuk.” Het was die angst die haar droom in de weg stond. „Het kan zoveel impact hebben op de route die je wil afleggen. Ik heb er niet zozeer spijt van dat het zo lang duurde om mijn angst te overwinnen, maar ik ben blij dat ik weet wat het is geweest, zodat ik het nu anders kan doen. Ik had een lange aanloop nodig, dus ja, ik ben laat begonnen.”

„Ik was een beetje een lui meisje als het aankomt op echt ergens voor gaan. Ik heb heel veel baantjes gehad: ik ben op mijn negentiende begonnen met fulltime werken, tot mijn 31e. Ik heb mijn cv hevig gemanipuleerd. Ik heb een paar jobs weggelaten. ‘Iets te enthousiast waar je allemaal bent geweest. Dan doe je maar alsof je overal wat langer hebt gewerkt.’ Dat kun je niet tot je zestigste blijven doen. Op het moment dat ik die eerste video maakte, schreeuwde iedere vezel in mijn lijf: ‘Nu gaat er iets gebeuren!’ Gewoon een spontane video. Vanaf dat moment was ik niet meer bang.” De EP is daarvan een gevolg. Ligt een duet met Glennis Grace, die door Plas werd gepersifleerd, nog in het verschiet? „Glennis is voor mij de beste zangeres, niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. We kunnen heus wel een keer een duet doen. Whitney Houston en Mariah Carey. Als zij zich dan een beetje inhoudt. Ze mag het doen als ze verkouden is.”