Kris Kross Amsterdam heeft Nederland nog niet uitgespeeld 

Voor hun verse single Loop Niet Weg heeft het dj-trio Kris Kross Amsterdam popzangeres Emma Heesters en volkszanger Tino Martin weten te strikken. „Die werelden kunnen makkelijk bij elkaar”, meent Martin.



Kris Kross Amsterdam, bestaande uit de broers Jordy en Sander Huisman en hun vriend Yuki Kempees, wist eerder al uiteenlopende vocalisten samen te brengen op hun hits. Zo waren Maan, Tabitha en Bizzey te horen op de nummer 1-hit Hij Is Van Mij en later koppelden ze Tabitha aan Kraantje Pappie voor de opvolger Moment, een remake van Een Moment Zonder Jou van Nasty uit 1996.

'Het werkt'

Op hun nieuwe track Loop Niet Weg gaan Emma Heesters en Tino Martin met elkaar in duet. We spraken de vijf artiesten gezamenlijk op de dag voor de release. „Van huis uit maak ik volksmuziek, maar met mijn vorige hit Zij Weet Het ben ik iets meer de breedte ingegaan qua sound”, vertelt Martin. „Dat beviel zo goed dat we het met z’n allen nog eens dunnetjes overdoen.” Het is een opvallende trend dat volkszangers ineens samenwerken met dj’s en rappers, zoals Frans Bauer nu met Donnie. „Ik denk dat het duidelijk is dat het goed werkt, dus dat ga je steeds vaker zien.”



Voor Heesters is het haar tweede single. Ze heeft bijna twee miljoen abonnees op haar YouTube-kanaal en dankzij het tv-programma Beste Zangers scoorde ze haar eerste hit met Pa Olvidarte, een duet met Rolf Sanchez. „Toen ik Loop Niet Weg hoorde, dacht ik: ‘Daar wil ik aan meewerken!’”, zegt de zangeres enthousiast. Ze bekent dat ze Tino Martin pas kent sinds zijn deelname aan Beste Zangers in 2018. „Ik ben helemaal niet in Nederlandstalige muziek thuis, behalve Marco Borsato. Toen ik die afleveringen van Beste Zangers zag, vond ik Tino een bizar goede zanger.” Loop Niet Weg is een volledig nieuw nummer van Kris Kross Amsterdam, nadat het trio eerder enkele R&B-klassiekers bewerkte. Dat is goed voor de afwisseling, vindt Sander Huisman. „Dit is nu een original, dus hierna kunnen we weer wat makkelijker een gerecyclede plaat doen.”

Verlegen

Huisman omschrijft Loop Niet Weg als een autobiografisch nummer. „Het komt voort uit eigen ervaringen, in ieder geval van mij. We zaten in de studio en dan ga je een tekst maken. Het was wel het idee om er echt een Kris Kross-plaat van te maken met een groot refrein. En het moest een duet zijn.” De werktitel was Verlegen, maar uiteindelijk werd het Loop Niet Weg.

„Het gaat erover dat je met je vriendin, met wie het al een beetje rommelt, een hapje gaat eten samen”, legt hij uit. „Het doel van de avond is gezellig met zijn tweetjes, maar uiteindelijk loopt het toch weer fout. Je krijgt woorden, de een zit te veel op z’n mobiel te kijken en dan loopt er iemand weg. Ik had een periode waarin ik liever op stap ging met mijn vrienden dan met mijn vriendin. Terwijl ik met mijn vriendin ergens zat, zat ik al te appen: ‘Waar spreken we straks af?’ De een gaat alleen naar huis en de ander gaat naar de stad.”

Dikke hit

Een samenwerking tussen de artiesten lijkt het recept voor een dikke hit. „Ik heb er hoge verwachtingen van”, erkent Martin. „Ik moet een beetje oppassen, want als je verwachting te hoog wordt, kan het alleen maar tegenvallen, maar als je ziet waar Kris Kross garant voor staat de laatste jaren; dat is ongelofelijk. Emma heeft een heel groot bereik op social media en ik heb ook een fanatieke achterban, dus dan heb je toch drie ingrediënten waarvan je denkt: ‘Dat belooft wat!’” De voorspelling dat Loop Niet Weg wel eens een nummer 1-hit zou kunnen worden, wordt door de heren van Kris Kross Amsterdam met luid applaus ontvangen. „Als ‘ie nummer 1 wordt, krijg jij een gouden plaat met jouw naam erop”, belooft Kempees. „Zo niet, dan komen we je lastigvallen”, grapt Jordy Huisman.

What's next?

Hit of niet, de artiesten hebben alle vijf een drukke agenda voor 2020. Heesters onthult na deze samenwerking enkele Nederlandstalige singles uit te brengen en ze zegt liedjes te hebben geschreven met onder andere John Ewbank en Glen Faria. Daarnaast heeft ze nog een platendeal in de VS. „Al voor mijn deelname aan Beste Zangers ben ik getekend door Republic, het label The Weeknd en OneRepublic.”

Dit voorjaar verschijnt een album van Tino Martin vol gloednieuwe levensliedjes. „Het is niet allemaal autobiografisch. Als ik alles wat ik zing meegemaakt zou hebben, zou ik bij wijze van spreken in een dwangbuis zitten.” Jordy Huisman laat weten dat er al een aantal nieuwe samenwerkingen met Nederlandse artiesten klaarliggen voor Kris Kross Amsterdam. „Internationaal zijn we ook niet vergeten, maar de Nederlandse markt smaakt naar meer. Internationaal is heel cool, maar dan strijd je tegen Beyoncé en Justin Bieber. Nederland is ons landje; laten we het eerst hier maar eens uitspelen.”

Ambassadeur van de Vrijheid

Het Nationaal Comité maakte vrijdag bekend dat Kris Kross Amsterdam dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid is. Zij vliegen met helikopters van Flevoland naar Den Haag, Amsterdam en Haarlem. Ook collega’s Lucas & Steve, rapper Snelle en zangeres Roxeanne Hazes zijn in de hoedanigheid van Ambassadeurs van de Vrijheid te zien op de veertien Nederlandse bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Kris Kross Amsterdam en Emma Heesters treden op 1 en 2 mei op tijdens de concerten van Tino Martin in de Ziggo Dome. De kaartverkoop is inmiddels gestart.