Frenna wil over de top met eigen festival.

Voor de tweede keer gaat rapper Frenna zijn eigen festival organiseren. De tweede editie vindt plaats in zijn thuisstad Den Haag en wordt nog grootser. „We moeten sowieso verdubbelen”, glundert Frenna.

Vorig jaar deed Frenna iets wat geen enkele Nederlandse rapper klaargespeeld heeft: zijn eigen festival uit de grond stampen. Hij doopte het festival 777 Fest, vernoemd naar zijn platenlabel. Het idee ontstond nadat evenementenorganisator Zakaria Elkhanza de hiphopster had geboekt voor een indoorfestival in Eindhoven. We spreken beide heren in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. „Ik zei tegen Frenna: ‘Mijn eerstvolgende festival is op een grappige datum; 7 juli. Zeven-zeven. Wat als we daar een 777-festival van maken?’” De rapper, die eigenlijk Francis Edusei heet, reageerde onmiddellijk enthousiast op het voorstel van Elkhanza. „Toen hij zei ‘zeven-zeven’, wist ik: ‘Dit is het.’ We hebben binnen acht weken toen het festival neergezet.”

Frenna.

Frenna, die in 2019 de meest gestreamde Nederlandse artiest was, vond het een mooi moment in zijn carrière om een eigen festival op te zetten. „Ik wilde wat terugdoen voor de fans. Ze hebben me kapotgestreamd, hun support getoond, hun love geshowd, maar ik heb nooit iets teruggedaan. Ik dacht: ‘Dit is mijn moment!’ Ik plan niet zoveel vooruit. Alles wat komt, is denk ik het plan van het universum.” Elkhanza werd meteen aan het werk gezet door Frenna. „Bijna alles wat hij op het festival wilde, kon ik wel regelen, alleen moesten we toen nog zevenduizend kaarten verkopen in acht weken tijd”, lacht Elkhanza. “Dat is toch aardig gelukt!”, roept Frenna grijnzend.

Achtbaan

Dit jaar vindt het 777 Fest op zaterdag 25 juli plaats in het Zuiderpark in Den Haag, waar Frenna vandaan komt. Alles moet groter en beter dan tijdens de eerste editie in Eindhoven. De capaciteit bedraagt zo’n 17.500 bezoekers. „Qua veiligheid, qua branding, de look en feel; alles moet over de top zijn”, aldus Elkhanza. „Hij wilde een reuzenrad voor de vorige editie en ik heb alles geprobeerd om het voor elkaar te krijgen, maar er was geen ruimte voor”, legt hij uit. „Dit jaar gaat ‘ie er komen”, zegt Frenna kordaat. „Dit jaar moet ‘ie komen.” Bovendien heeft de organisatie dit jaar een langere aanloop tot de start van het festival. „Nu is het een thuiswedstrijd en we hebben meer tijd om voor te bereiden. We kunnen dat reuzenrad sowieso erin krijgen.” Maar waarom geen achtbaan? Want hij heeft immers een track die Achtbaan heet. „Dat is wel sick!”, lacht Frenna, terwijl hij enthousiast naar zijn zakenpartner kijkt. „We moeten een achtbaan hebben, bro.”

Alles wordt uit de kast getrokken voor 777 Fest, zo lijkt het, al laten de organisatoren ook zien maatschappelijk betrokken te zijn. „We willen bewustwording creëren voor een hedendaags probleem. Het wordt ieder jaar iets anders, maar nu willen we water brengen naar plekken waar dat nodig is.” Per verkochte ticket gaat 77 cent naar Charity Water, dat zich hiervoor inzet. Ook sponsoren worden erbij betrokken. „Het is allemaal leuk, feesten en gezelligheid, maar aangezien we toch je aandacht hebben; kijk eens naar de wereldproblemen. We doen allemaal of we het geregeld hebben en dat het goed gaat, maar zeshonderdmiljoen mensen zitten zonder water.” Frenna’s Ghanese afkomst speelt hierin ook een rol. „Ik ben daar geweest en het is supermooi, maar niet op alle plekken.”

Verlegen

„Kijk naar mijn grote voorbeeld, Michael Jackson: hij was een gever. Dat maakte hem ook anders dan iedereen. In hoeverre ik kan, wil ik helpen, alleen vorig jaar hadden we niet echt de tijd of de middelen ervoor.” Daarnaast hoopt Frenna met 777 Fest bezoekers te inspireren om te doen waar zij goed in zijn. „Ik weet hoe ik opgekomen ben. Eerst was ik een beetje verlegen. Ik was nooit het populairste jongetje van de klas. Ik was verlegen, rustig, tranquilo. Maar er was een guy die mij gepusht heeft om te gaan rappen. Ik wou nooit. Als hij dat niet had gedaan, was ik nooit op de positie gekomen waar ik nu ben. Dat wil ik mensen meegeven”

Hoewel de line-up van 777 Fest nog even onder de pet blijft, kunnen de heren wel alvast de invulling van het festival toelichten. Gerechten uit verschillende culturen zijn vertegenwoordigd, van Ghanees en Surinaams tot een Hollandse haring – één van Frenna’s guilty pleasures. Verder is er ruimte voor mode, een brede variatie aan muzikale stijlen en er komen kappers en nagelstylistes. „Als je daar aankomt en je bent slecht gekleed en niet naar de kapper geweest, kun je jezelf daar fixen”, zegt Elkhanza. „Frenna got you covered.” Voor het zover is, dropt Frenna nog een album. „Er staat een project aan te komen met een aantal samenwerkingen”, onthult hij. „Artiesten die je op 777 Fest gaat zien. Buitenlandse artiesten ook, maar die moeten we nog geheimhouden. Het zijn namen die jullie zeker kennen. Het loopt allemaal ineen.”

De kaartverkoop start maandag 24 februari om 19.00 uur via 777fest.nl. De eerste 777 tickets kosten slechts € 7,77.