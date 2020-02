De overgebleven stemmen in de 10e Voice (2)

Waar de band Navarone vorig jaar nog de The finale van The voice of Holland haalde, zijn er in het jubileumseizoen alleen nog solostemmen over.

De tiende ‘Voice’ heeft vrijdagavond weer zes kandidaten in actie die kans maken om crooner Dennis van Aarssen op te volgen. Metro sprak aan de vooravond van de eerste van vier liveshows met de zes ‘voices’ 2020 die vrijdag 14 februari in actie komen, de talenten van de coaches Ali B en Waylon.

Hoe gaat het nu verder?

Vrijdag (20.30 uur, RTL 4) komen de zes kandidaten van de Ali B en Waylon dus live in actie. Vorige week waren de talenten van Lil Kleine en Anouk aan de beurt. Vier van hen mochten naar de halve finale. Zij strijden in die halve finale met de winnaars van liveshow 2 in vier ‘cross-battles’ die door loting worden bepaald. Het is mogelijk dat een coach tijdens de finale op vrijdag 28 februari met twee talenten de avond in gaat en een ander met geen enkele.

Daphne van Ditshuizen (20), team Ali B.

Opgegroeid in Drenthe met een grote liefde voor dieren. Studeert aan de Herman Brood Academie.

Blind audition: Beautiful Distraction, Ilse DeLange. The Knockouts: Gravity, Sara Bareilles.

Onzekerheid speelt een rol bij je. Zit het je na meerdere keren tv wat minder in de weg? „Dit is belangrijk voor mij. Hoe verder ik kom hoe meer druk erop komt. Echter, ik stond eerst ook tijdens repetities te shaken en vandaag was ik relaxed. Dat gaat beter, al hoop ik zo ontspannen te kunnen zingen als ik op mijn slaapkamer doe.”

Hoe ga je de liveshow in? „Elke ronde is winst voor mij. Bij de blind audition was ik aan het bidden of er alsjeblieft één iemand zou draaien. Dat deed ik steeds, nu voor een plekje in de volgende liveshow.”

Daphne.

Wat was de droom van kleine Daphne? „Onbewust toch zingen. Ik wilde van alles worden, maar mijn moeder was fan van talentenjachten. Ik keek daarom alles, van Idols tot Popstars en X-Factor en zat toen ik 6 jaar was al op zangles.”

Wat leer je van Ali B? „Dat ik lol moet hebben. Dat ik met het publiek moet zingen en niet tegen het publiek.”

Wie is je favoriet? „Oh, ik heb er veel. Sanne, jij (teamgenoot Ayoub, red.), Emma is keigoed… eigenlijk allemaal.”

Ayoub Maach (19), team Ali B.

Winnaar van The Voice Kids 2014 in team Borsato. Ging optreden, maar vooral studeren en is nu klaar voor het grote werk.

Blind audition: Say Something, A Great Big World & Christina Aguilera. The Knockouts: Halo van zijn idool Beyoncé.

Een dag lang met Beyoncé in een opnamestudio of na The Voice Kids nu weer winnen? „Dan ga ik voor de ontmoeting met Beyoncé. Iedereen wil winnen, ik ook. De liveshow halen was echter het doel, dus als ik eruit lig dan heb ik daar vrede mee.”

Hoe ga je de liveshow in? „Omdat het doel bereikt is, leg ik de lat wat hoger. Niet te hoog, uit zelfbescherming om de teleurstelling klein te houden mocht het mis gaan. Natuurlijk doe ik er alles voor.”

Ayoub.

Wat was de droom van kleine Ayoub? „Ik wilde iéts met muziek doen, maar ik zag mezelf niet voor me op z’n groot podium. Toen keek ik nog op tegen kinderen die meededen aan het Junior Songfestival. Het ging stapje voor stapje.”

Wat leer je van Ali B? „Zo goed mogelijk met mijn perfectionisme omgaan. Perfectionisme is niet per definitie slecht, maar het mag niet ten koste gaan van genieten.”

Wie is je favoriet? „No comment.”

Fatima Zohra (25), team Ali B.

Utrechtse die houdt van sporten, series, films, de spa, uit eten en kletsen. Maar zingen is wat zij fulltime wil doen.

Blind audition: Let It Go, James Bay. The Knockouts: Dance Monkey, Tones And I.

Is er een moment geweest dat je door je achteraf niet bestaande poliepen overwoog The Voice te verlaten? „Ik ging eerst door, want het leven zit vol risico’s. Toch ging ik een KNO-arts. Had die gezegd dat het voor de gezondheid niet goed was, dan had ik de situatie opnieuw bekeken. Het bleek gelukkig een verdikking zonder risico’s.”

Hoe ga je de liveshow in? „Ik laat me verrassen en probeer te genieten. Mocht ik de finale halen, dan ga ik wel voor de winst.”

Fatima.

Wat was de droom van kleine Fatima? „Aan The Voice meedoen. Alles wat ik zag vond ik zo tof, maar ik dacht dat mijn stem nooit bijzonder genoeg was. De liveshow is een droom die uitkomt.”

Wat leer je van Ali B? „Leef in het moment. Geniet van wat je doet en denk niet aan wat fout kan gaan.”

Wie is je favoriet? „Sophia en Robin.”

Emma Boertien (17), team Waylon

Almelose havo-scholiere in een speciale acteursklas. Houdt van optreden en reizen.

Blind audition: My Way, Frank Sinatra. The Knockouts: The Voice Within, Christina Aguilera.

Waren de tranen van Waylon na Sinatra het grootste compliment voor een artiest? „Sowieso. Het is mijn hoogtepunt in The Voice tot nu toe, omdat ik iemand die verstand heeft van muziek, kon raken. Ik zong eigenlijk My Way van Herman Brood, van hem kende ik het liedje vooral via mijn ouders.”

Hoe ga je de liveshow in? „Voor ik op moet, zullen er zenuwen zijn. Maar op zich sta ik er chill in. Nu wil ik wel steeds verder, terwijl ik ooit alleen maar door de blind audition hoopte te komen.”

Emma.

Wat droomde kleine Emma? „In K3 zingen, haha. Maar ik ben nog steeds jong genoeg om te dromen. Nu is dat met mijn muziek de wereld rondreizen.”

Wat leer je van Waylon? „Om sterk in mijn schoenen te staan. Door hem voel ik me wat veiliger op het podium.”

Wie is je favoriet? „Robin.”

Robin Buijs (19), team Waylon

Haalde ooit de finale van The Voice Kids en studeerde af aan de Popacademie. Zingt in een band en werkt in de thuiszorg.

Blind audition: One and Only, Adele. The Knockouts: Need Your Love So Bad, Fleedwood Mac.

Zou je de thuiszorg als professioneel artiest willen verlaten of is dat werk je net zo lief? „Ik zou de thuiszorg wel verlaten voor een carrière, hoewel ik het met al die oudere mensen hartstikke leuk vind. Ik zou ze gaan missen. Op dit moment ligt mijn focus ook even helemaal bij The Voice.”

Hoe ga je de liveshow in? „Nu nog relaxed, maar op de avond zelf zal de spanning er wel zijn. Make-up enzo vind ik hartstikke leuk, maar vijf minuten voor de opkomst…”

Robin.

Wat was de droom van kleine Robin? „Muziek maken. Een plan B heb ik nooit gehad.”

Wat leer je van Waylon? „Ik breng graag bluesnummers, best wel rauw. Dus hij leert me wat aan mijn performance te doen. Daar is hij fucking goed in.”

Wie is je favoriet? „Emma.”

Stef Classens (24), team Waylon

Winnaar van De Beste Singer-Songwriter in 2014. De geboren Limburger wandelt en fotografeert ook.

Blind audition: Someone You Love, Lewis Capaldi. The Knockouts: Love Someone, Lukas Graham.

Heeft The voice of Holland meer impact dan De Beste Singer-Songwriter? „Denk het wel, hoewel de programma’s verschillende doelgroepen hebben en de vergelijk lastig is. Op social media heeft The Voice bij mij al wel veel impact gehad. En nog steeds.”

Hoe ga je de liveshow in? „Ik ben al verder dan ik dacht te komen. Ik wil verder, maar ga zo veel mogelijk proberen te genieten. Voor je het weet is het voorbij.”

Stef.

Wat was de droom van kleine Stef? „Van kleins af aan wilde ik met kinderen werken. Later wilde ik de beste songwriter zijn voor andere artiesten.”

Wat leer je van Waylon? „Ook performance. In het begin stond ik als een soort angstige haas ofzo op het podium. De eerste keer zonder gitaar voelde ook naakt. Ik voel me inmiddels wat comfortabeler en pak de mensen.”

Wie is je favoriet? „Op dit moment Ayoub.”