Davina zingt het Wilhelmus bij de Formule 1

Nienke Plas brengt morgen het eerste nummer uit van haar EP Lucky Number 7, waarop ze zeven amoureuze verhoudingen uit haar 33-jarige leven bezingt. „Sommigen zijn letterlijk een passant geweest”, lacht ze.

De laatste vier jaar was het moeilijk om Nienke Plas te ontlopen, tenzij je geen tv- of internetaansluiting hebt. Sinds ze in 2016 met Shitty Diaries en Hahalogs startte op haar YouTube-kanaal vergaarde ze bijna driehonderdduizend abonnees, ze had een rol in twee speelfilms en was te zien in diverse RTL-programma’s, waaronder Expeditie Robinson, The Masked Singer en De TV Kantine, waarin ze Glennis Grace persifleerde.

Vorig jaar won ze nog twee Televisier-Sterren voor haar verdiensten. Twee jaar geleden startte ze haar zangcarrière met de single Vrijdag en die krijgt nu een vervolg met Lucky Number 7, waarvan Andere Lobi het eerste nummer is dat verschijnt. We spreken de populaire mediavrouw terwijl ze haar boodschappen aan het doen is. „Ik loop nu de Dirk binnen. Voor het geval dat je denkt: ‘Wat is ze aan het doen?’”