Wat staat ons te wachten in muziekjaar 2020?

Aan het begin van een nieuw decennium waait er vaak een frisse wind door het heersende muziekklimaat. Dat lijkt in 2020 niet anders te zijn, maar zijn de veelbelovende releases van dit jaar de opmars naar dé klank van de jaren ’20?

New wave en synthpop maakten begin jaren ’80 korte metten met de pompeuze progrock en weelderige discomuziek uit het voorgaande decennium. Begin jaren ‘90 werden de grootse eightiesproducties aan diggelen geslagen door de opkomst van grunge en house. Of muzikanten anno 2020 op net zo’n rigoureuze wijze het nieuwe decennium inluiden, valt nog te bezien.

Toch lijkt er duidelijk behoefte aan een fris geluid, getuige de hoge noteringen van artiesten als Tones And I en Billie Eilish in de wereldwijde muzieklijsten. Wie de Nederlandse hitlijsten erop naslaat, ziet iets opvallends in de eerste week van 2020: los van Post Malone staat er geen enkele rapper in de top 10.

Opmerkelijk

Het is natuurlijk maar een momentopname en het kan over twee weken weer anders zijn, maar na een decennium waarin hiphop – en dan met name van eigen bodem – de boventoon voerde, mag dat opmerkelijk genoemd worden. Desondanks staan er tal van veelbelovende hiphopreleases op stapel in 2020, waaronder albums van Migos, Ronnie Flex, Kid Cudi en J Cole, dus mogelijk is dit eenvoudigweg de stilte voor de storm.

Traditioneel wordt het begin van het jaar door de orakels van de popjournalistiek aangegrepen om profetische uitspraken te doen over het nieuwe poptalent van de komende twaalf maanden. In een recente poll van de Volkskrant waren de kenners het erover eens dat rapper Snelle dat voor 2020 is. Een no-brainer natuurlijk, gezien zijn overweldigende succes het verleden jaar.

Andere Nederlandse acts om naar uit te kijken zijn de 3FM Talent-acts Wies en Áslaug. De Nederlandstalige band Wies was vorig jaar de meest geboekte act van de Popronde, won achtereenvolgens de Amsterdamse Popprijs en de Grote Prijs van Nederland en sleepte een 3FM Megahit in de wacht met Soms Is Het Te Laat. De dromerige pop van zangeres Áslaug Vigfúsdóttir, een Utrechtse van IJslandse afkomst, is uitermate playlistfähig en zal ongetwijfeld de nodige festivals opluisteren komende zomer.

Grote beloften

De grote belofte van 2020 lijkt de Britse zangeres Celeste te worden. Niet dat haar muziek zo vernieuwend is. In tegendeel, de in Brighton opgegroeide Celeste Waite luisterde in haar jeugd veel naar Billie Holiday en Ella Fitzgerald en ze wordt continu vergeleken met Amy Winehouse en Adele. Fans van die zangeressen moeten Lately van Celeste beslist in hun playlist zetten.

Ook landgenote Georgia gooit hoge ogen. Als dochter van Leftfield-oprichter Neil Barnes zit housemuziek in haar genen en dat hoor je op haar tweede album Seeking Thrills, dat deze maand verschijnt. Live bespeelt ze zelf alle instrumenten, waaronder synthesizers en drums. Verder is het niet ondenkbaar dat 2020 de internationale doorbraak oplevert van de Catalaanse zangeres Rosalía. De 26-jarige Spaanse superster was in 2019 al te horen op tracks van James Blake en Travis Scott en scoorde in eigen land vier nummer 1-hits, waaronder met de Latijns-Amerikaanse grootheden J Balvin en Ozuna.

Oudgedienden

Naast alle opkomende acts kunnen we in 2020 nieuw werk verwachten van reeds gevestigde namen. Zo verschijnt er voor het eerst in vijf jaar een album van Justin Bieber, die na de voortijdig afgebroken Purpose Tour relatief weinig van zich heeft laten horen - los van samenwerkingen met collega’s als Ed Sheeran en Post Malone. Na de nodige struggles vond hij troost in de liefde en in God, zoals te zien is in de tiendelige documentaireserie Seasons, die vanaf 27 januari op YouTube te vinden is. De eerste single van zijn aankomende album is het mierzoete R&B-nummer Yummy.

Ook Kanye West in helemaal in den Heere, daarom heeft hij het album Jesus Is Born van gospelkoor Sunday Service Choir geproduceerd. Dit koor gaat komend kalenderjaar op tournee, al zegt Kanye zelf geen zin meer te hebben om de wereld rond te trekken voor concerten. Of er in 2020 solowerk van hem verschijnt, is dus de vraag. Voor zover bekend heeft hij nog tien onuitgebrachte albums op de plank liggen.

Mooi jaar

Drie jaar na het debuutalbum van zangeres Dua Lipa wordt in de loop van 2020 de opvolger Future Nostalgia verwacht. Ondertussen trekt Lana Del Rey het succes van haar met lovende kritieken ontvangen Norman Fucking Rockwell! dit jaar door met White Hot Fever. Andere powervrouwen die hebben aangekondigd nieuwe muziek af te leveren zijn Kesha, Alanis Morissette en Miley Cyrus. Adele en Cardi B hebben op geestige wijze gehint op nieuwe albums, al zijn die nog niet officieel bevestigd.

Voor liefhebbers van gitaarmuziek valt er eveneens genoeg te genieten in 2020, want Pearl Jam brengt voor het eerst in zeven jaar weer een plaat uit. In februari verschijnt na vijf jaar de nieuwe van Green Day, met als titel Father Of All Motherfuckers. Bassist Flea beloofde onlangs dat er ergens dit jaar een langspeler van zijn band Red Hot Chili Peppers uitkomt, mogelijk rondom het optreden op Pinkpop. Kortom, 2020 lijkt een mooi muziekjaar te worden.