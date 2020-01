Vrienden van Amstel LIVE 2020 in woord en beeld

De 22ste Vrienden van Amstel LIVE kende donderdag bij de start één grote verrassing. De nog ontbrekende naam in de line-up was DI-RECT. Dat was in Rotterdam Ahoy niet heel bijzonder, wel de manier waarop.

Ga je nog naar een van de volgende elf shows, lees en bekijk dit stuk – als je liever zo weinig mogelijk weet - dan misschien maar beter na je bezoek. DI-RECT dus. Spike, Marcel Veenendaal en collega's betraden plotseling de main stage waarop Kensington bezig was. En niet alleen zij. Bovenop en rond het grootste podium verscheen een orkest en koor van veertig mannen en vrouwen sterk en toen ging het los.

Guus Meeuwis. / Set Vexy

DI-RECT en Kensington. / Set Vexy

Jacqueline Govaert (Krezip). / Nathan Reinds

Waterspektakel (er waren ook nog fonteinen) bij Sunnery James en Ryan Marciano. / Nathan Reinds

Schroeven uit de muren

Of alle schroeven in de muren van Ahoy nog vastzitten, moet maar goed worden gecontroleerd. De bak herrie die Kensington en DI-RECT met goud van oudjes van Nirvana, Rage Against The Machine, Oasis, Blur en Robbie Williams produceerden, was enorm. Een geweldige bak herrie overigens en het hoogtepunt van de eerste avond die in het teken stond van de 150ste verjaardag van Amstel.

Guus Meeuwis. / Paul Bergen | ANP

Jacqueline Govaert (Krezip). / Paul Bergen | ANP

Spike en Marcel Veenendaal (DI-RECT) en Eloi Youssef (Kensington). / Paul Bergen | ANP

Nick Schilder, André Hazes en Simon Keizer. / Paul Bergen | ANP

Heel veel verrassingen waar je steil van achterover slaat zijn er niet, al is een waterspektakel rond de dj-booth van Sunnery James en Ryan Marciano zeker een wow-moment. Het wereldberoemde duo maakte met Guus Meeuwis, Rowwen Hèze, André Hazes en Nick & Simon dance-uitvoeringen van Nederpopklassiekers. Kraantje Pappie, Joshua Nolet van Chef’ Special en Typhoon namen het waterspektakelstokje over en brachten vanuit de bij Vrienden van Amstel LIVE niet meer weg te denken kroonluchter Can’t Hold Us van Macklemore & Lewis.

Guus Meeuwis, Paskal Jacobsen (BLØF) en André Hazes. / Paul Bergen | ANP

Duncan Laurence. / Paul Bergen | ANP

DI-RECT, Kensington, orkest en koor. / Paul Bergen | ANP

Paul de Munnik, Maan, Snelle, Simon & Nick. / Paul Bergen | ANP

Krezip terug

Andere noemenswaardige feiten van de 22ste editie:

• Het De Reünie-duet van rapper Snelle met zijn idool Thomas Acda.

• De terugkeer van Krezip na elf jaar.

• De live-primeur van de remake van het 25 jaar oude Het Is Een Nacht (Guus Meeuwis en Kraantje Pappie).

Nick Schilder, André Hazes en Simon Keizer. / Paul Bergen | ANP

Diggy Dex. / Paul Bergen | ANP

• Het aantal bezoekers de komende dagen: 160.000 tijdens twaalf shows.

• De debutanten Duncan Laurence, Suzan & Freek en Snelle.

• De nog niet genoemde artiesten: BLØF, Diggy Dex, Paul de Munnik en Maan.

• En dat het gedoodverfde eindnummer ’t Dondert en ’t Bliksemt van Guus Meeuw is de song was waarmee hij de avond opende (en dat hij Brabant er meteen maar achteraan deed).