Racoon komt tóch met Nederlandse plaat

Oceaan zou het enige en laatste Nederlandse nummer worden, zeiden de mannen van Racoon destijds. Zanger Bart van der Weide en gitarist Dennis Huige hebben woensdag bekendgemaakt tóch in het Nederlands te gaan zingen.

En dan niet zomaar in het Nederlands zingen: het wordt namelijk een volledig Nederlandstalige plaat, die de heren dit najaar uitbrengen. Dat maakten ze woensdag bekend in De wereld draait door. De eerste single van het album, Het is al laat toch is woensdag direct uitgebracht.

Aanleiding voor een volledig Nederlandstalig album is eigenlijk het succes van Oceaan, het nummer dat in 2012 een grote hit werd. Daarnaast was Racoon in 2018 huisband in De wereld draait door, waar ze opnieuw in eigen taal liedjes zingen. Enkele van die nummers vormen nu de basis voor het nieuwe album.

Ingewikkelde teksten

„Door Oceaan heel veel live te spelen, en later als huisband bij De wereld draait door te mogen optreden, heb ik me het zingen in mijn moedertaal eigen gemaakt", aldus Bart. „Ik hou niet van ingewikkelde teksten. Daar wil ik voor waken. Ook dat heb ik geleerd van Oceaan: het hoeft helemaal niet hoogdravend. Ik heb mijn eigen manier gevonden om Nederlandstalig te schrijven. Gewoon lekker mezelf zijn. Ondertussen kwamen steeds meer... riedels, dingetjes in mijn hoofd boven, die Nederlandstalig waren."