Nieuw album Justin Bieber op Valentijnsdag

Beliebers van het eerste uur kunnen zich verheugen op Valentijnsdag. Een kaartje van de zanger zit er waarschijnlijk niet in - hij is immers getrouwd met Hailey -, een nieuw album wel.

De 25-jarige Bieber brengt dan Changes uit.

Lyme en Pfeiffer

In 2015 verscheen Biebers laatste album Purpose, waar grote hits Sorry, What Do You Mean en Love Yourself op staan. In 2017 toerde de zanger nog de wereld over, om daarna ineens het laatste gedeelte van de tour te annuleren. Daarna was het stil rondom Bieber.

Pas vertelde Bieber dat hij de ziekte van Lyme en de ziekte van Pfeiffer had. In januari bracht hij de nieuwe single Yummy uit.

Bewogen leven

Al eerder deed Bieber een boekje open over zijn turbulente jeugd, dat op zijn dertiende compleet veranderde door zijn bekendheid. Daar is nu een documentaireserie over te zien op YouTube. De serie, waarvan de eerste vier afleveringen al te zien zijn, heet Justin Bieber: Seasons.