Mika wil opnieuw band opbouwen met fans 

We hebben een poosje weinig vernomen van Mika, maar de Brit-Lebanese zanger hoopt zijn Nederlandse fans terug te winnen na een lange afwezigheid. „Ik vind dat ik opnieuw een band moet opbouwen met Nederland."

Het is alweer elf jaar geleden dat Mika zijn laatste hit scoorde met het nummer Rain. De zanger, die eigenlijk Michael Holbrook heet, maakte een grootste entree in de muziekwereld toen hij in 2007 zijn debuutalbum Life In Cartoon Motion uitbracht, dat een platina status behaalde en vier top 10-noteringen voortbracht: Grace Kelly, Big Girl (You Are Beautiful), Happy Ending en de nummer 1-hit Relax, Take It Easy.

Hoewel het hitsaldo na zijn de opvolger The Boy Who Knew Too Much niet verder opliep, heeft Mika zeker niet stilgezeten. Onlangs verscheen zijn vijfde langspeler, My Name Is Michael Holbrook. Het feit dat zijn echte naam op de hoes prijkt, betekent volgens Mika niet dat dit album per definitie persoonlijker is dan zijn voorgaande platen. „Ieder album vertelt iets over mijn leven”, licht hij toe. „Omdat mijn eerste plaat een supercommercieel succes was, betekent het niet dat het niet superpersoonlijk was.”

Tournee

We spreken de zanger te midden van zijn Europese tournee, waarmee hij in februari driemaal TivoliVredenburg in Utrecht aandoet. Hij is vanuit zijn woonplaats in Frankrijk op weg naar een concert in Luxemburg. „Ik rij tijdens deze tournee zelf naar mijn optredens, want ik heb een hekel aan tourbussen en vliegtuigen”, vertelt hij vanuit zijn auto. „Ik rij overal naartoe met mijn honden. Ik heb twee golden retrievers. Eentje is tien en ze heeft een nichtje van vijf. Ze vinden het heel leuk om mee te gaan. Ze doen het al hun hele leven.” Mika’s honden heten Melachi en Amyra. „Dat klinkt misschien alsof het hele chique namen zijn, maar dat is niet het geval. Het heeft iets romantisch, maar eigenlijk betekent het ‘koningin’ en ‘prinses’ in het Arabisch. Als ik je zou vertellen dat mijn honden Queen en Princess zouden heten, zou je dat de meest ordinaire namen ooit vinden.”

Melachi en Amyra zijn Mika’s enige reisgenoten. „Ik wilde honden hebben die ik overal mee naartoe kon nemen in dit gekke leven dat ik leid.” Hij vertelt dat de golden retrievers gek zijn op autoritjes en op Instagram deelt hij vaak foto’s en stories van de beestjes. „Vaak wou ik dat ik hun leventje had”, lacht Mika. „Ze kunnen lekker overal naartoe, verblijven in mooie hotels en ze hoeven er helemaal niks voor te doen.” Hij hoopt met de drie concerten die hij in Utrecht geeft weer in de gratie te komen bij het Nederlandse publiek. „Voorheen heb ik met veel plezier opgetreden in Nederland en veel van de mensen met wie ik samenwerk komen er vandaan, maar ik ben er al vijf jaar niet geweest. In plaats van één avond een grote show te geven, met als doel om zoveel mogelijk kaartjes te verkopen, geef ik nu drie kleinere optredens. Dat vind ik belangrijk en noodzakelijk om weer een connectie te maken met mijn fans. Kleine shows kunnen bovendien een grote impact hebben, zeker als ze heel goed zijn.”



Frankrijk en Italië

De reden dat we Mika uit het oog verloren zijn, komt omdat hij veel tijd in Frankrijk en Italië doorbracht, waar hij te zien was in populaire televisieprogramma’s. Zo was hij als coach te zien in zowel de Italiaanse als Franse versies van The Voice en in Italië had hij zelfs zijn eigen variétéprogramma, getiteld Stasera Casa Mika, waarvoor hij in 2017 de prestigieuze Rose d’Or voor beste Europese entertainmentshow won. „Ik vond dat een goede manier om mijzelf als persoon op de kaart te zetten in de gebieden waar mijn platen het beste verkochten.”

Het heeft Mika is die landen geen windeieren gelegd. „Het komt wel vaker voor dat artiesten voor een televisiecarrière kiezen en meestal lijdt hun muziek eronder. In mijn geval deed het geen afbreuk daaraan. Mensen leerden me daardoor juist beter kennen. Ik verkocht heel veel platen in Frankrijk, maar ik ben niet Frans, dus mensen vroegen zich af: ‘Wie is die gast?’ Mijn tv-shows hebben bijgedragen aan mijn succes daar.”

Bewuste keuze

„Het zorgde er ook voor dat ik me een stuk gemakkelijker voelde voor de camera’s, maar op een gegeven moment heb ik de bewuste keuze gemaakt om alle tv-shows stop te zetten, ondanks dat ze werden aangekocht door omroepen in Spanje en Zuid-Amerika. Op een bepaald punt had ik de behoefte om mijn vak als liedjesschrijver nieuw leven in te blazen.” My Name Is Michael Holbrook is daarvan het resultaat, al is hij zich ervan bewust dat hij het succes van zijn debuutalbum waarschijnlijk nooit zal overtreffen.

„Ik zie dat niet als iets negatiefs, maar juist als een manier waardoor ik mijn onafhankelijk en autonomie heb kunnen bewerkstelligen en waardoor ik de afgelopen jaren creatieve richtingen in heb kunnen slaan. Maar het klopt wat je zegt; mensen moeten weer even zien waarmee ik bezig ben, dus moet ik langsgaan bij de mensen waarmee ik de afgelopen jaren geen contact heb gehad.”

Mika treedt op 10, 12 en 13 februari op in TivoliVredenburg, Utrecht.