Metalzangeres Floor Jansen wint Popprijs 2019

Toen Kees Toering in 1999 het ludieke idee vatte om afscheid van het oude millennium te nemen met een lijst van tweeduizend liedjes, kon niemand vermoeden dat het twintig jaar later uitgegroeid zou zijn tot een volksfeest.

Hoewel het derde millennium officieel pas van start ging op 1 januari 2001 (want een nuljaar bestaat niet in onze jaartelling), werd de jaarwisseling van 1999 naar 2000 gezien als een belangrijk moment. Er was vrees voor de zogeheten millenniumbug en in religieuze kringen werd gespeculeerd dat het einde der tijden wellicht nabij was.

Twee decennia later draait de wereld gewoon nog om zijn as en ook de door Toering bedachte Top 2000 wordt nog steeds ieder jaar tussen Kerst en oudejaarsavond uitgezonden op NPO Radio 2. Stefan Stasse presenteert de lijst eind deze maand voor de achttiende keer en was er ook tijdens de eerste editie in 1999 bij. „Het was wel een ding dat het jaar 2000 kwam”, weet hij nog. Een continue lijst zoals de Top 2000 bestond voorheen nog niet. „Ik vond het wel een grappig idee en voor een keer leek het me heel erg leuk, maar ergens ook een beetje belachelijk; in de nacht ook plaatjes draaien, zeven dagen in de week.”