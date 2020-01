Marco Borsato heeft burn-out, 'de koek is op'

Marco Borsato legt de komende tijd al zijn werkzaamheden stil vanwege persoonlijke omstandigheden. De zanger zegt een burn-out te hebben en zal voorlopig rust nemen.

Het is een slechte start voor het jubileumjaar van Marco Borsato. De meest succesvolle Nederlandse soloartiest aller tijden zit inmiddels dertig jaar in het vak, maar na een haast ontelbare reeks aan mijlpalen is hij nu geveld door een burn-out. Dat betekent dat hij voorlopig niet op televisie te zien zal zijn en ook zijn concertagenda is voor onbepaalde tijd leeg, zo meldt Mojo Concerts.

Afgelopen najaar vertelde Borsato nog aan deze krant dat hij met kompaan John Ewbank aan een nieuw album werkte. „Je gaat de komende periode meer samenwerkingen zien, maar dat ga ik niet nog verklappen”, zei Borsato voorafgaand aan de release van de hitsingle Lipstick met rapper Snelle. Ewbank laat weten dat hij nog geen zicht heeft op wat de gevolgen voor het album zullen zijn, al lijkt het onwaarschijnlijk dat de plaat op korte termijn zal verschijnen.

Energie is weg

De koek is op, zo laat de zanger zelf weten in een verklaring. „Wat ik doe is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.”

Hiermee verwijst hij mogelijk naar het faillissement van zijn bedrijf The Entertainment Group in 2009. Het productiebedrijf organiseerde onder meer de Symphonica In Rosso-concerten. De directeur van The Entertainment Group werd in 2014 veroordeeld tot vijftien maanden cel voor onder meer valsheid in geschriften en fraude. In oktober kwam aan het licht dat de zanger ten tijde van dat faillissement een buitenechtelijke affaire heeft gehad met pianiste Iris Hond. Volgens Borsato is zijn huwelijk met Leontien na 22 jaar desondanks ‘sterker dan ooit’. Op 10 december vierden zij samen nog Leontiens 52ste verjaardag.

Het succesverhaal van Marco Borsato begon in 1990, toen hij Henny Huismans Soundmixshow won met zijn vertolking van Billy Vera’s powerballad At This Moment. Na drie Italiaanstalige albums nam hij in 1994 zijn eerste Nederlandstalige plaat op, met daarop de nummer 1-hits Dromen Zijn Bedrog en Waarom Nou Jij. Vrijwel elk album dat hij daarna uitbracht schoot naar de top van de verkooplijst en leverde hem een bataljon aan hitsingles op, waarvan velen eveneens op de eerste plek eindigden.

Stadionconcerten

De waslijst aan stadionconcerten is minstens zo indrukwekkend. Zo gaf hij vorig jaar vijf uitverkochte shows in de Rotterdamse Kuip, wat zijn totaal op veertien bracht – een record. Daarnaast trad hij 25 keer op in het Gelredome en twintig keer in de Ziggo Dome. Van vrijwel iedere denkbare Nederlandse muziekprijs staat er minimaal één van bij Borsato in de kast en er hangen tientallen gouden en platina platen aan zijn wand.

